कटनी टनल हादसा: छठवें मजदूर को निकाला गया, 3 मजदूर टनल में फंसे, 2 से संपर्क की कोशिश, 18 घंटे से जारी रेस्क्यू

कटनी के स्‍लीमनाबाद में निर्माणाधीन अंडर ग्राउंड नहर की टनल के धसकने से बड़ा हादसा हो गया. टनल की मिट्टी में 9 मजदूर दब गए, जिसमें 6 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. चार लोगों की तलाश अभी जारी है. (Katni tunnel Accident)

विध्य एवं महाकौशल क्षेत्र को मिली नई ट्रेनों की सौगात, जबलपुर-नेनपुर पैसेंजर की हुई बहाली

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विंध्य और महाकौशल क्षेत्र लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेनों का वर्चुअल शुभारंभ किया. इन नई ट्रेन सेवाओं के आरंभ होने से सतना, मैहर, कटनी, मुढवारा, दमोह, सागर, बीना, विदिशा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा. वहीं, जबलपुर-नेनपुर पैसेंजर ट्रेन की बहाली से कुल 19 स्टेशनों की जनता को ट्रेन की सुविधा मिलेगी. (New trains for Vindhya and Mahakaushal region)

महबूबा मुफ्ती के हिजाब वाले बयान पर मंत्री तोमर का पलटवार, सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है भाजपा

हिजाब को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आरोप पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास में यकीन रखने वाली पार्टी है. उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया है. (Narendra Singh Tomar statement on Mehbooba Mufti)

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल 107.21 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

सीएम की सभा में हंगामा, आत्महत्या करने की चेतावनी देता हुआ मंच की तरफ बढ़ा एक युवक, जानें क्या थी मांग

किसानों को फसल बीमा राशि वितरण करने के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में हंगामा (uproar in cm shivraj singh rally)हो गया. सभा के दौरान एक युवक बैरिकेट पार कर मंच के तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा और जोर-जोर से चिल्लाकर आत्महत्या करने की चेतावनी देने लगा.

विश्वास सारंग का कांग्रेस पर वार, कहा- कमलनाथ के जमाने में किसानों का सिर्फ उत्पीड़न हुआ

एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है.उन्होंने पार्टी के पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आयोजन करती है उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया. (Vishwas Sarang statement on congress)

बीजेपी को बूथ विस्तारक से 2023 में जीत की उम्मीद, कांग्रेस को जनता से आक्रोश से आस

प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन इसकी तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस अभी से जुटी हुई है. बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर छींटाकशी से बाज नहीं आ रही. अब किसका अभियान रंग लायेगा, ये आनेवाला वक्त ही बताएगा.

13 फरवरी 2022 का राशिफल: इस राशि वालों की खुलने वाली है किस्मत, जानिए अपना शुभ रंग और उपाय

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत पर पढ़ें, आज का राशिफल-

13 फरवरी का पंचांगः क्या कहते हैं आपके सितारे? जानिए दिन और रात का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.

सेहत के साथ सौन्दर्य को बनाए रखने में भी जरूरी हैं विटामिन

शरीर के सही विकास तथा उसके स्वस्थ और सक्रिय बने रहने में सभी प्रकार के विटामिन की खास उपयोगिता होती हैं. विशेषतौर पर महिलाओं में जब उम्र के विभिन्न चरणों में अलग-अलग प्रकार के बदलाव व समस्याएं देखने में आती हैं तो उनके निपटारण में अलग अलग प्रकार के विटामिन विशेष भूमिका निभाते हैं.