यूपी और उत्तराखंड चुनाव में भाजपा की स्थिति पर चर्चा करते हुए शिवराज सिंह का वीडियो वायरल, देखिए

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं.

क्या बोल गये कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह, ज़रा आप भी सुनिए...

भिंड के लहार से कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जब नगर का नाम बदल रहे हैं तो भाजपा वाले अपने पिताजी का भी नाम बदल लें. सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस में प्रताड़ना की ट्रेनिंग दी जाती है. (Politics Of Name Change In MP)

हिजाब पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, स्कूलों में समानता नहीं होगी तो परिणाम खतरनाक होंगे

देश में हिजाब पर बढ़ते विवाद पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि स्कूलों में समानता जरूरी है.असमानता के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं. (MP hijab controversy)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 6 नये जज, कुल न्यायाधीशों की संख्या हुई 35

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पिछले काफी दिनों से जजों की कमी से गुजर रहा था. अब 6 जजों की नियुक्ति के साथ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है. हालांकि, हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 53 हैं. (MP High court News)

भाजपा के चंदा अभियान का आगाज़, आजीवन सहयोग निधि के जरिए जुटाए जायेंगे लगभग 150 करोड़ रुपए

मध्यप्रदेश में भाजपा ने खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज कर दी है. प्रदेश संगठन अब आजीवन सहयोग निधि से 150 करोड़ रुपए जुटाएगा. इसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि यानी 11 फरवरी से की जाएगी. (BJP mission MP 2023) (MP BJP to raise 150 crores of rupees )

इंदौर में तीन दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, देखें वीडियो...

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के पल्हर नगर में तीन दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया है. आगजनी में दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

Jabalpur: NGT ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, यह थी वजह

पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह द्वारा चंबल नदी में अवैध रेत खनन को लेकर NGT में लगी याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस पर एनजीटी ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और सरकार से जवाब मांगा.

खुशखबरी! रानी कमलापति के बाद अब भोपाल रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, यात्रियों को मिलेंगी ढेर सारी सुविधाएं

भोपाल स्टेशन का नया भवन पर यात्रियों को जल्द ही नई सुविधाएं देने जा रहा है. जिसके पहले चरण की का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा. फिलहाल, नई बिल्डिंग का काम 80 फीसदी तक पूरा कर लिया गया है.

11 फरवरी का राशिफलः शुक्रवार को इन राशियों का खुला भाग्य, जानिए अपना शुभ रंग और उपाय

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल 107.21 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.