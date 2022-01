टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर FIR, भोपाल में कहा था- " मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं "

भगवान को लेकर दिये गये विवादित बयान ने टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर एक्ट्रेस के खिलाफ भोपाल के श्यामला ​हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है. श्वेता तिवारी ने भोपाल में विवादित बयान देते हुए कहा था कि उनकी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं.

MP में अगले दो दिन जारी रहेगा भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट

मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों तक भीषण ठंड और तीव्र शीतलहर के चलने की चेतावनी दी गई है. राजधानी भोपाल और चंबल संभाग सहित कोई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. (MP weather Update)

यूपी में प्रचंड बहुमत से फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, सपा-बसपा का भ्रष्टाचार और गुंडाराज देख चुकी है जनता : तोमर

ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है. उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और बसपा के राज में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी देख चुकी है, इसलिए जनता अब गुंडाराज कायम होने नहीं देना चाहती है. (BJP government will be formed again in UP)

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इस रूट पर करना है सफर तो पढ़ लें यह खबर

पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर मण्डल के कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर डबल लाइन (construction work on rail line in mp) को जोड़ने का काम चल रहा है.

अपने साथ ठगी हुई तो ठग बन गया सरकारी इंजीनियर, भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से दबोचा

भोपाल पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने रिलायंस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरोह का मास्टरमांइड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का इंजीनियर है, इन लोगों ने 280 लोगों से 25 लाख रुपये की ठगी की है. (Bhopal cyber crime branch arrested thugs)

फिल्मों से जुड़े विवाद, कैसे बनेगा शूटिंग हब? MP में गाइडलाइन के बावजूद क्यों नही रुक रहा सिनेमा से संग्राम

फिल्म की शूटिंग हो या फिर किसी अभिनेता, अभिनेत्री का बयान अगर आम मध्य प्रदेश में शूट कर रहे हैं तो विवाद तय मानिए. ऐसा हम नहीं पिछले कुछ दिनों में सामने आई कंट्रोवर्सी (guideline in mp for film shooting)और विवाद कहते हैं. ताजा मामला एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बयान (controversial statement created uproar) को लेकर सामने आया है, लेकिन फिल्मों के शूट के लिए शूटिंग हब बनने की उम्मीद रखने वाले मध्य प्रदेश का नाता फिल्मों और कालाकारों को लेकर सामने आए विवादों से भी जुड़ता रहा है

जब मास्क को लेकर पड़ी सिंधिया की फटकार, तब इमरती देवी बोली- महाराज माफ कर दो

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे. इस दौरान सिंधिया से मिलने लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष इमरती देवी भी पहुंची. यहां इमरती के मास्क को देखकर सिंधिया ने उन्हें टोका. सिंधिया ने इमरती देवी को सादा कपड़े के मास्क की जगह क्लिनिकल मास्क लगाने की हिदायत दी.

लव राशिफल 28 जनवरीः आज आपको मिल सकता है नया पार्टनर, जानें अपनी लव लाइफ

मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव लाइफ से जुड़ी हर बात-

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में आज कोई बदलाव नहीं, जानिए अपने शहर में क्या है रेट

जनवरी के चौथे हफ्ते में भी राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Budget 2022: आम आदमी को उम्मीद, राहत देने के लिए टैक्स स्लैब पर काम करे सरकार, करों के बोझ से मिले राहत

प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है वहीं, बढ़ती महंगाई को देखते हुए आम आदमी आने वाले बजट (union budget 2022) से राहत की उम्मीद कर रहा है. मध्यम वर्ग और नौकरी पेशावर लोग सरकार से इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं. ताकि करों का बोझ कुछ कम हो. कारोबारी और छोटे व्यापारी भी मंत्री वित्त से कर विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं.