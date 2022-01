लापरवाही की इंतहा ! MP में बिना वैरिएंट की पहचान के चल रहा है कोरोना का इलाज, अब भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली के आसरे

मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ओमीक्रोन के सब स्ट्रेन BA2 के आने से उफान के करीब है. ऐसे में कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी हो गई है, लेकिन प्रदेश को अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन केंद्र से नहीं मिली है. वहीं दिल्ली से सीक्वेंसिंग रिपोर्ट महीने भर में भी नहीं आप पा रही है. (MP Genome Sequencing Machine)

MP Corona Update: एक्टिव केस 72 हजार के पार, ग्वालियर में 396 नए मरीज, 1 की मौत, इंदौर के बाद शिवपुरी में BA.2 की एंट्री

मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. बीते 24 घंटे में संक्रमण के करीब 10 हजार नए केस मिले हैं, वहीं प्रदेश में एक्टिव केस 72 हजार से अधिक है. बुधवार रात के ताजा अपडेट के अनुसार, ग्वालियर में 396 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि एक शख्स की जान गई. (MP corona Cases)

MP में जारी है शीतलहर का कहर, 28 जनवरी तक कोई राहत नहीं, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया

पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों शीतलहर से जूझ रहा है. 28 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप राज्य में बना रहेगा. मौसम विभाग ने भोपाल समेत कुछ जिलों के लिए तीन दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ग्वालियर एवं चंबल संभाग के लिए दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है. (MP Weather Update)

एमपी में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद होगा निर्णय- इंदर सिंह परमार

मध्य प्रदेश में स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैतूल में ये बात कही है. बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार फिलहाल इस पर विचार नहीं कर रही है. कोरोना की रफ्तार अगर घटती है तो परिस्थिति की समीक्षा के बाद स्कूल के खोले जाने पर निर्णय होगा. (Schools will not open in MP at present)

MP Fuel Price Today: आज भी पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल 107.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा

जनवरी के चौथे हफ्ते में भी राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Today Gold silver rates in MP: नये साल में पहली बार आज सोने के दाम ने पार किया 50 हजार, चांदी के भाव में भी तेजी

नये साल के चौथे हफ्ते में सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 50,270 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 66,160 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)

गोवंश पर गरमायी सियासत! कांग्रेस पर भड़के मंत्री गोपाल भार्गव, कहा-कमलनाथ के शासन में खुले सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस

प्रदेश में गायों पर सियासत एकबार फिर गरमा सकती है. भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने गौवंश की रक्षा की मांग को लेकर अनशन पर बैठे संत मिर्ची बाबा को गंगाजल और गोमूत्र पिला कर अनशन तुड़वाया है. अब इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा है. (politics on cow in MP)

Video Viral: व्यवस्थाएं ठीक करो, नहीं तो घर जाओ...आखिर क्यों एसडीएम पर भड़के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

भिंड के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिले की अव्यवस्था को देखकर एसडीएम पर भड़क उठे. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उदयसिंह सिकरवार को जमकर फटकार लगाई, यह वाकया सर्किट हाउस में हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा...' धुन बजाकर RPF ने जगाई देशभक्ति की अलख

जबलपुर। गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश में जगह-जगह कार्यक्रम हुए लेकिन (RPF performance on patriotic songs ) जबलपुर में आरपीएफ की बैंड टीम ने राष्ट्र भक्ति के सुर का ऐसा समां बांधा जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. आरपीएफ ने कड़कड़ाती सर्दी में जलती हुई आग के सामने देशभक्ति गीत 'जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा...वह भारत देश है मेरा'...पर धुन बजाई.

लव राशिफल 27 जनवरीः प्यार में बदलेगी मेष राशि वालों की दोस्ती, जानें अपनी लव लाइफ का पूरा हाल

मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव लाइफ से जुड़ी हर बात-