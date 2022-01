MP corona Update: तीसरी लहर में भी इंदौर बना कोरोना हॉटस्पॉट, एक ही दिन में 3,005 केस, राज्य का पॉजिटिवी रेट 23 % पर पहुंचा

मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में अब मौतों का भी सिलसिला शुरू हो गया है. राज्य में पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की कोरोना से जान गई है, वहीं प्रदेश का पॉजिटिवी रेट 23 % पहुंच गया है.(MP corona Update)

गृहमंत्री बोले रतलाम के सुराणा को 'कैराना' बनाने की साजिश नहीं होगी सफल, हिंदुओं ने पलायन की दी है चेतावनी

रतलाम के सुराणा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि यहां के हिंदू परिवार दु:खी होकर अपनी जन्मभूमि छोड़ने को मजबूर हो गये और अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिया 'मकान बिकाऊ है'.

घोषणाएं करने में माहिर हैं शिवराज, किसानों को अब तक नहीं मिला 2020 का मुआवजा : कमलनाथ

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ तीन दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे. उन्होंने जिले के ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का खुद जायजा लिया और किसानों को आश्वस्त किया कि फसलों के नुकसान के उचित मुआवजे के लिए वे लड़ाई लड़ेंगे. (Kamal Nath on Chhindwara tour)

नई शराब नीति पर दिग्विजय का सवाल, 'दीदी' शराबबंदी चाहती हैं 'मामा' बेचेंगे सस्ती शराब, RSS पर भी साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने (digvijay singh question on new liquor policy) एमपी सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अनाज सस्ता होना चाहिए था , लेकिन शिवराज सरकार शराब सस्ती कर रही है.

आम बजट से पहले एमपी को केंद्र से मिला 240 करोड़ का फंड! मुख्यमंत्री शिवराज ने पीएम का जताया आभार

आम बजट से पहले मध्यप्रदेश को केंद्र से 240 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज एवं लोक निर्माण मंत्री ने आभार (CM Shivraj said thank you PM Modi) जताया है.

मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी-कांग्रेस! 20 लाख घंटे खर्च कर भगवा बूथ बनाएंगे भाजपाई, घर-घर दस्तक देगी कांग्रेस

मिशन 2023 के लिए बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कस (Congress BJP preparing for Mission 2023) ली हैं. भगवा बूथ बनाने के लिए भाजपाई 10 दिनों में 20 लाख घंटे तक पसीना बहाएंगे, जबकि कांग्रेसी घर-घर दस्तक देंगे.

Ujjain mobile theft : पलक झपकते ही जेब काट रहे बदमाश, देखिए मोबाइल चोरी का ये वीडियो

उज्जैन के महिदपुर में मोबाइल चोरी का वीडियो वायरल हुआ है. यहां के एक मेडिकल स्टोर से चोर बड़ी ही चतुराई से दवा खरीद रहे व्यक्ति की शर्ट की जेब से मोबाइल निकालकर फरार हो गया. चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

Tiger Death in MP 2022: नहीं थम रहा बाघों की मौत का सिलसिला, शहडोल में टाइगर की मौत, कुएं में मिला शव

टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है. शहडोल में एक बाघ मृत अवस्था में कुएं मे गिरा मिला. जिसे वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला. पोस्टमार्टम के बाद बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

लव राशिफल 20 जनवरीः सिंह राशि वालों को मिल सकता है सच्चा प्यार, जानें अपनी लव लाइफ का पूरा हाल

मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव लाइफ से जुड़ी हर बात

MP Fuel Price Today: आज भी पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल 107.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है

नये साल के तीसरे हफ्ते में भी राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.