MP Corona Update: 24 घंटे में मिले 2039 नए कोरोना मरीज, इंदौर में 645 संक्रमित, भोपाल में 489 पॉजिटिव

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना संक्रमण (MP Corona Update) का बड़ा हॉटस्पॉट बनती जा रही है, पिछले 24 घंटे में इंदौर में 654 नए मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 489 मरीज मिले हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2039 नए मरीजों के मिलने (2039 New corona Patients Reported in 24 Hours) की पुष्टि हुई है.

OBC Reservation पर शिवराज सरकार का मंथन, आज सीएम हाउस में होगी अहम मीटिंग

ओबीसी आरक्षण के मसले पर शिवराज सरकार आज मंथन करेगी. मुख्यमंत्री आवास पर होनेवाली इस बैठक (Shivraj government meeting on OBC Reservation) में जिलों से ओबीसी वर्ग द्वारा मांगी गई जानकारी पर मंथन होगा. साथ ही 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले आंकड़ों पर भी चर्चा होगी.

OBC Reservation in MP: कांग्रेस तो घिरी नहीं, आरक्षण के आंकड़ों में घिर गईं बीजेपी विधायक कृष्णा गौर

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation in MP) पर सियासी रस्साकशी के बीच आज सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में बड़ी बैठक (Shivraj government meeting on OBC Reservation) होगी. मंत्री से विधायक तक आरक्षण पर अधूरा ज्ञान बांच रहे हैं, जोकि खुद भी उसी वर्ग से आते हैं.

शोकोत्सव का आनंद उत्सव! कोरोना संक्रमण से बेफिक्र शिवराज सरकार सभी पंचायतों में मनाएगी आनंद उत्सव, शेड्यूल जारी

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कहर से बेपरवाह सरकार पंचायतों में आनंद उत्सव (Anand Utsav in all panchayats of MP) मनाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए 11 करोड़ 35 लाख रुपए का फंड भी जारी कर दिया है. ये उत्सव कहीं शोकोत्सव में न बदल जाए.

कोरोना का कहर! महाकाल मंदिर में दर्शन की समय सीमा होगी तय, ऑनलाइन प्री बुकिंग से दर्शन कराने की तैयारी

देश के दूसरे मंदिरों और धार्मिक स्थलों की तरह विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भी दर्शन की समय सीमा तय की जा सकती है. साथ ही ऑनलाइन प्री बुकिंग (Mahakal darshan through online pre booking) के आधार पर प्रवेश देने की व्यवस्था शुरू हो सकती है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला क्राइसिस समिति की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है.

इंदौर में कैटरीना और विक्की को राजा रानी पान की पेशकश, आज है फर्स्ट मंथ मैरिज एनिवर्सरी

इंदौर में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की मेहमान नवाज़ी के लिए राजा रानी के नाम से मशहूर खास पान परोसे जाने की पेशकश की गई है. इन दिनों विक्की कौशल एक फिल्म के शूट के लिए इंदौर में हैं और अब उनकी पत्नी कैटरीना भी शहर में आई हुई हैं. (Indore Raja Rani Paan)

बीहड़ का रॉबिनहुड! एक फौजी क्यों बन गया चंबल का सबसे खूंखार डाकू, 23 हत्याएं और 500 किडनैपिंग का रिकॉर्ड

ईटीवी भारत की खास सीरीज में आज हम आपको चंबल की सबसे खूंखार डकैत की कहानी बताएंगे. यह डकैत चंबल के बीहड़ों में रोबिनहुड के नाम से जाना जाता था. जो पहले फौजी था, फिर बागी हो गया और बाद में खूंखार डकैत बन गया. हम बात कर रहे हैं दस्यु माधो सिंह की. जिसने 11 साल चंबल के बीहड़ में राज किया.

MP Weather Update: आसमान से हुई आफत की बारिश, रोते बिलखते किसानों का वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. वहीं इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है. बेमौसम बरसात (rain in mp) से प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है. तेज बारिश आंधी और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को बेहद नुकसान हुआ है. इस बीच फसलों के नुकसान होने पर किसानों का दर्द आखों से गिर रहे आंसू के जरिए देखने को मिला.

MP Fuel Price Today: MP में आज पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

नये साल के पहले हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Today Gold silver rates in MP: नये साल के दूसरे हफ्ते में आज सोने-चांदी के दाम में एक साथ उछाल, जानें आज का भाव

सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 48,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 62,260 रुपये प्रति किलो है.