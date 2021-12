दहेज हत्या मामले में पूर्व दस्यु ने सुनाया फैसला, कहा- न्याय जरूर मिलेगा

गत दिनों शिवुपरी में दहेज हत्या के मामले में पूर्व दस्यू सरगना हरि सिंह परमार ने पंचायत कर फैसला सुनाया (bandit verdict on dowry and murder case in shivpuri) है. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि फैसला लड़की के पिता के हाथ में है, चाहे तो वह बदला ले सकते हैं या राजीनामा करवा दें.

7 जनवरी 2022 से शुरू होगा 9वां भोपाल विज्ञान मेला, जोर-शोर से चल रही हैं तैयारियां

भोपाल के जंबूरी मैदान में 7 जनवरी 2022 से 9वां भोपाल विज्ञान मेला शुरू हो रहा है. इसको लेकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने समीक्षा बैठक की.(9th Bhopal Vigyan Mela 2022)

ग्वालियर 2021: चंबल अंचल में आई बाढ़ ने मचाई थी तबाही, 10 हजार करोड़ का नुकसान, नहीं मिला मुआवजा

साल 2021 को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे है. इस साल में कई घटनाएं हुई जिसने हमें प्रभावित किया. कुछ घटनाओं ने हमें खुशियों से लबालब कर दिया, तो कुछ घटनाओं ने हमें अंदर तक झकझोर दिया. 2021 को अलविदा कहने और 2022 की शुरुआत करने से पहले बिते साल के कुछ पहलुओं को याद करते है...

सिंधिया समर्थकों को निगम मंडल में मिली नियुक्ति, शिवराज से मिलकर जताया आभार

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को राजधानी भोपाल में ही रात्रि विश्राम किया. इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात (Jyotiraditya scindia and cm shivraj singh chouhan meeting in bhopal) की. इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज का आभार भी जताया.

महाराज का अनोखा अंदाज! दिव्यांग खिलाड़ियों से एल्बो हैंडशेक कर किया उत्साहवर्धन

ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार शाम फेथ क्रिकेट अकादमी पहुंचे. यहां केंद्रीय मंत्री इंडिया और बांग्लादेश के दिव्यांगों के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच में शामिल हुए. सिंधिया ने कोरोना के चलते एल्बो हैंडशेक (jyotiraditya scindia elbow hand shake with players in bhopal) करके टीमों का उत्साहवर्धन किया.

सांसद प्रज्ञा की बल्लेबाजी: कांग्रेस ने कसा तंज- साध्वी पर तो विश्व के वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए

भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने इस बार बल्लेबाजी में हाथ आजमाया है. (MP Pragya Thakur played cricket) प्रज्ञा ठाकुर को बल्लेबाजी करता देख कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है. दरअसल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन में पहुंची थी. इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ने बल्लेबाजी की. क्रिकेट मैच उद्घाटन कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा सिंह मुख्य अतिथि थीं, इस दौरान वे जोश में आ गई और हाथ में बल्ला थाम लिया.

GGI INDEX 2021 ग्रुप बी के राज्यों में टॉप पर मध्य प्रदेश, कृषि संबंधित सेक्टर में दिखाई जबरदस्त ग्रोथ

(good governance index 2021)गुड गवर्नेंस इंडेक्स (जीजीआई) 2020-21 की लिस्ट जारी की. लिस्ट में गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है. वहीं ग्रुप बी के राज्यों में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान (Madhya Pradesh top in group b state) हासिल किया है

सावरकर ने किताब में लिखा गौमांस खाने में खराबी नहीं और गाय हमारी माता नहीं - दिग्विजय सिंह का विवादित बयान

भोपाल में कांग्रेस के जन जागरण अभियान (Congress jan jagaran abhiyaan in Bhopal) में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने RSS, BJP और केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया. यही नहीं दिग्विजय ने हिंदू और हिन्दुत्व को लेकर भी विवादित बयान दिया (Digvijay Singh on hindu Hindutva). उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने तो किताब में लिखा है कि गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं और मल में लोटने वाली गाय हमारी माता कैसे हो सकती है.

Today Gold Rate: लगातार तीसरे दिन स्थिर रहा सोने का भाव, जानें आज किस रेट से बिकेगी चांदी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को सोने चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. आज 24 कैरेट सोने (Today Gold Rate) की कीमत 48850 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. वहीं चांदी 66200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी.

MP Fuel Price Today: आज MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.