एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज, 21 ध्यानाकर्षण लगाए गए, दो विधेयक भी होंगे पास

20 दिसंबर से शुरु हुआ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त (Today is last day of winter session of MP Legislative Assembly) हो जाएगा, इससे पहले दो विधेयक पेश किया जाएगा और 21 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए रखे गए हैं.

जज सुनवाई के दौरान भी मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं, MP बार काउंसिल का CJI को पत्र

वकीलों ने शिकायत की है कि कुछ न्यायाधीश सुनवाई के दौरान भी मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं और समय सारणी का पालन नहीं करते है. इसको लेकर मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना से अनुरोध किया है कि राज्य में जिला अदालत के न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता तैयार की जाए.

हे भगवान! एमपी के 100 से अधिक टॉप अधिकारी भ्रष्ट, EOW-लोकायुक्त कर रही जांच

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्ती किस काम की है, जब भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाले (More than 100 top officials corrupt in MP) ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं. प्रदेश के 100 से अधिक आईएएस-आईपीएस-आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है.

बड़ा फैसला: MP में रात 11 से सुबह 5 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर के जश्न के लिए वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से सचेत रहने की अपील करते हुए प्रदेश की जनता को संदेश (night curfew imposed in madhya pradesh)भी दिया. इसके साथ ही प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे (night curfew will remain from 11-pm-to-5-am) का नाइट कर्फ्यू (night curfew will remain in mp) लगाने का एलान भी कर दिया गया है.

एमपी अजब है: सिक्स क्लास के एग्जाम में पूछा सैफ-करीना के बेटे का नाम, पालक संघ ने जताई नाराजगी

खंडवा में एक निजी स्कूल ने छठवीं कक्षा के प्रश्न पत्र में सैफ अली खान और करीना कपूर के बच्चे (6th class question paper viral in khandwa) का नाम पूछा है. इस मामले को लेकर शिक्षक पालक संघ ने आपत्ति उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है.

एमपी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ताली और थाली बजाकर किया सरकार का विरोध

प्रदेश भर में नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है. इंदौर में भी तीन दिनों से लगातार डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं (third day of junior doctors strike in indore). इसी दौरान जेडीए ने सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर सरकार प्रदर्शन किया.

छात्राओं को पोर्न मूवी की क्लिप दिखाने वाला टीचर अरेस्ट, निलंबन की कार्रवाई शुरू, गुना के सरकारी स्कूल का मामला

गुना के एक सरकारी स्कूल के टीचर (guna teacher arrested) पर छात्राओं ने पोर्न मूवी दिखाने का (teacher arrested for doing obscene acts) आरोप लगाया है. बायोलॉजी के टीचर प्रदीप सोलंकी पर स्कूल की ही छात्राओं ने क्लास के दौरान पोर्न मूवी दिखाने की शिकायत दर्ज कराई थी.

Panchayat Election 2022: सरकार का 'संकल्प', OBC आरक्षण के साथ होंगे चुनाव, विधानसभा से सर्वसम्मति से पास

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) पर ही चुनाव होंगे. (Panchayat Elections will Held on OBC Reservation in MP) इसके लिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पास करवा दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर संकल्प लेकर आए. इसे सर्वसम्मति से सदन ने पारित कर दिया. हालांकि विपक्ष का हंगामा इसके बाद भी जारी रहा.

MP Fuel Price Today: आज MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

Birth Anniversary : मोहम्मद रफी का ये गाना सुन जवाहरलाल नेहरू ने बुला लिया था घर

मोहम्मद रफी साहब ने हिंदी सिनेमा पर अपनी पार्श्व गायकी से अमिट छाप छोड़ी है. हिंदी सिनेमा के दिवंगत पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की 24 दिसंबर को 97वीं जयंती (Mohammad Rafi Birth Anniversary) है. इस मौके पर जानेंगे देश के इस अनमोल गायक से जुड़ीं कुछ खास बातों के बारे में..