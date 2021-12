कैग की रिपोर्ट ने किया बेनकाब! सफेद हाथी बना खेल विभाग, मुफ्त अनाज योजना में भी अंधेरगर्दी!

कैग की रिपोर्ट ने (CAG report exposes Shivraj government) शिवराज सरकार को बेनकाब कर दिया है, कैन ने कई विभागों की गड़बड़ियों और विफलता को उजागर किया है.

आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद! हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की चेतावनी, जल्द हो नीट पीजी काउंसलिंग, हालात बिगड़े तो प्रबंधन होगा जिम्मेदार

जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश में आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है. हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. ये डॉक्टर्स नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं. (junior doctors stike 2021 bhopal)

एमपी में पंचायत चुनाव रोकने पर जल्द होगा फैसला! ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी शिवराज सरकार

ओबीसी आरक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव (Conflict between ruling party and opposition on OBC reservation in mp) के बीच 'गांव की सरकार' पिस रही है, अब शिवराज सरकार आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, ऐसे में पंचायत चुनाव पर ब्रेक (government will soon decide on stopping MP Panchayat elections 2021) लगने की पूरी संभावना है.

योगी की राह पर शिवराज! गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज विधानसभा में पेश करेंगे एमपी रिकवरी बिल 2021

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज सदन में (MP Recovery Bill 2021 to be present in Assembly today) सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पेश करेंगे. यूपी में ये कानून लागू है, उसी की तर्ज पर एमपी सरकार ने भी इसे ड्राफ्ट किया है.

MP के डिफॉल्टर मंत्री! गोविंद सिंह राजपूत ने नहीं चुकाया 84 हजार का बिजली बिल, विभाग ने चस्पा की सूची

सागर शहर के कई रसूखदारों ने बिजली का बिल नहीं भरा है. परेशान बिजली कंपनियों ने बकायादारों की सूची सार्वजनिक कर दी है. जिसमें बिजली का बिल न भरने वालों में प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Rajput name in the list of electricity bill defaulters) टॉप पर हैं. उनपर करीब 84 हजार का बिजली बिल बकाया है.

उज्जैन महाकाल के लड्डू प्रसाद पर महंगाई की मार, प्रति किलो 40 रुपए हुआ महंगा

उज्जैन बाबा महाकाल के भक्तों पर महंगाई की मार पड़ी है. महाकाल मंदिर में (ujjain mahakal laddu prasad got expensive ) लडडू प्रसादी की कीमत बढ़ गई है. 260रु किलो मिलने वाले लड्डु अब श्रद्धालुओं को करीब 300 रु किलो में मिलेंगे. (pay 40 rupees more for mahakal laddu)

बड़ा खुलासा! 5 साल में MP में 68 हज़ार नवजात शिशुओं की अस्पतालों में मौत, सरकार ने सदन में दी जानकारी

प्रदेश में 2020-2021 में 13 हजार 530 नवजात बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पिछले पांच सालों में ऐसे नवजात बच्चों की संख्या 68 हजार से ज्यादा है. जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी ने सदन में ये जानकारी दी. लेकिन हमीदिया आगजनी मामले में दोषियों पर कार्रवाई के बारे में मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था.(68 thousand newborns died in hospitals in MP in 5 years)

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में आज बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

ETV Bharat Informative News: जानिए क्या होती है FIR और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

अगर आपको कानून की छोटी-छोटी बातों की जानकारी हो, तो न तो कोई आपको झांसे में ले पाएगा और न ही बेवजह थानों के चक्कर काटने पर मजबूर कर पाएगा. इतना ही नहीं अगर ऐसा कोई जानबूझकर कर रहा है तो आप उसे कानून की भाषा में समझा सकते हैं कि आपके हक और जिम्मेदारियां क्या हैं. (ETV Bharat Informative News)

Sankashti Chaturthi 2021 : ऐसे करें पूजन तो होगी गणपति की कृपा, जानिए व्रत का विधि विधान

संकष्टी चतुर्थी (Sankashti Chaturthi) के दिन भगवान गणेश की पूजा होती है. मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. इसलिए इस दिन को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो चलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत का विधि विधान और कथा के बारे में जानते हैं.