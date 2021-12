शिव की योगी राह! निजी-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त सरकार, आज विधानसभा में पास हो सकता है MP Recovery Bill 2021

एमपी भी अब यूपी की राह पर चलने को तैयार है. हिंसक आंदोलन के दौरान सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार का विधेयक (Madhya Pradesh Public and Private Property Damage Prevention and Recovery Bill 2021) तैयार है, जिसे आज विधानसभा में पेश किया जाना है. जानें इस कानून के प्रावधान.

MP Cold Wave 2021: ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकार्ड, शीतलहर का अलर्ट जारी, पचमढ़ी में माइनस में पारा

सर्द हवाओं से एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. (mp chilled winter severe cold wave alert 2021)मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड वेव यानि बहुत ज्यादा ठंड का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है.

MP Corona Update: इंदौर में अब तक विदेश यात्रा से लौटे 12 यात्री कोरोना संक्रमित, क्या तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है MP ?

MP Corona Update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 20 नए मरीज पाये गये हैं (20 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस भोपाल में और 7 केस इंदौर में मिले हैं. वहीं, पिछले दो दिन में विदेश यात्रा से इंदौर लौटे 12 यात्री भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं.

पूर्व सीएम कमलनाथ का यूपी दौरा आज, लखनऊ में कांग्रेसियों की बैठक को करेंगे संबोधित

यूपी चुनाव का शंखनाद भले ही अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन सियासी पार्टियां अपने-अपने तरीके से चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं. बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने महारथियों को एमपी से सटे यूपी के क्षेत्रों में वोटर्स को रिझाने के लिए तैनात करने वाली है. इसी सिलसिले में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ (Kamal Nath to address Congress workers meeting in Lucknow) लखनऊ दौरे पर हैं.

पंचायत चुनाव में युवाओं की भागीदारी! 23 साल की पूजा शर्मा ने सरपंच पद के लिए दाखिल किया नामांकन

बैरसिया तहसील के कलारा गांव की 23 वर्षीय पूजा शर्मा ने सरपंच पद के लिए नामांकन (23-year-old Pooja Sharma filed nomination for post of sarpanch) दाखिल किया है,

राज्य सेवा के 29 अफसर होंगे प्रमोट, IAS, IPS पद पर पदोन्नति के लिए इसी हफ्ते जारी होंगे आदेश

राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को (29 officers will promoted) प्रमोट किया जाएगा. इन अफसरों को आईएएस, आईपीएस (officers will promoted to ias and ips)अवार्ड करने के लिए आदेश इसी हफ्ते जारी किए जाएंगे.

MP panchayat chunav 2022: तय तारीख पर होंगे पंचायत चुनाव, OBC आरक्षण वाली सीटों पर नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा. लेकिन जो OBC सीटों के लिए आरक्षण था फिलहाल उस पर रोक लगा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को OBC आरक्षण सीटों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसके बाद से ही आरोप प्रतयारोप का सिलसिला जारी हो गया है. (MP panchayat chunav 2022)

panchayat election 2021 सरपंच के लिए लगी लाखों की बोली, उन्हीं चुनावों में खर्च की सीमा तय नहीं

मध्यप्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव(Madhya Pradesh panchayat election 2021)में सरपंच पदों की नीलामी की खबरें भी आ रही हैं. हाल ही में अशोकनगर जिले में एक सरपंच पद की 44 लाख में नीलामी होने का मामला सामने आ चुका है. बावजूद इसके राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार, प्रसार के खर्च की कोई सीमा तय नहीं (no expenditure limit)की है.

Fake Marriage in Katni: दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने को तैयार, दुल्हन फरार, पढ़ें क्या है मामला

कैमोर थाना पुलिस ने एक महिला सहित गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. चारों आरोपी नकली शादियों (fake marriage in katni) के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करते और फिर फरार हो जाते थे.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.