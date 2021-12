एमपी पंचायत चुनाव: SC में आज होगी सुनवाई, जानिए अब कब होगा 'रोटेशन' पर फैसला

जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को पूरी की जाएगी, पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, वहीं पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी.

DA Hike for MP Pensioners: 1 अक्टूबर 2021 से पेंशनर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

DA Hike for MP Pensioners: एमपी के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. वित्त विभाग के इस फैसले के बाद छठवें वेतनमान पर मिलने वाला महंगाई भत्ता 164 फीसदी और सातवें वेतनमान का महंगाई भत्ता का प्रतिशत 17 हो जाएगा.

CM Meeting 2022: सरकारी घोषणाओं की स्थिति जानने के लिए सीएम शिवराज 3 जनवरी से करेंगे बैठक

प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कमर (CM Marathon Meeting in New Year) कस ली है, यानि उससे पहले सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के हर भाषण को धरातल पर उतारना चाहती है, ताकि कांग्रेस के घोषणावीर मुख्यमंत्री वाले जुमले को झूठा साबित कर सके, इसके लिए सीएम ने नए साल के पहले हफ्ते में ही सभी विभागों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है.

BJP Leader Passed Away: दिल का दौरा पड़ने से भगवत शरण माथुर का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर (BJP Leader Bhagwat Sharan Mathur Passed Away) का दिल का दौरा पड़ने से निधन (RSS Pracharak Bhagwat Sharan Mathur passed away) हो गया है, आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा तमाम बड़े नेताओं ने माथुर को दुख जताया है.

MP Fuel Price Today: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में आज भी बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

प्रधानमंत्री आवास योजना में बैगा आदिवासियों को मिले कच्चे मकान, जाने कहां हुआ यह घोटाला

मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पंचायत सचिव का कारनामा आपको बता देगा कि पीएम आवास योजना में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है. यहां के बैगा आदिवासी (baiga tribe fraudulent)बाहुल्य गौरा कन्हारी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना(pm avas yojna dindori) के नाम पर एक दो नहीं बल्कि एक दर्ज़न से अधिक कच्चे व झोपड़ीनुमा मकान बना दिए गए हैं.

फांसी पर टांगने वाले कलेक्टर साहब ! वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं होने पर अधिकारियों को दी धमकी

कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को फांसी पर लटकाने की धमकी दे डाली.(Collector Threatens if Target of Vaccination is Not Met) कलेक्टर ने कहा कि 'मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर एक दिन भी डिले हुआ तो मैं फांसी टांग दूंगा.'

अदार पूनावाला का एलान, अगले 6 महीनों में लॉन्च होगी 3 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला (Serum Institute of India's CEO Adar Poonawalla) ने कहा कि तीन साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अगले 6 महीनों में लॉन्च की जाएगी. पूनावाला ने यह बात CII पार्टनरशिप समिट में कही.

MP High Court News: MPPSC को राहत, मेडिकल ऑफिसर पदों के साक्षात्कार पर लगी रोक हटी

हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर पद के लिए 3 महीने पहले लगाई गई साक्षात्कार की रोक को हटा लिया है.(high court lift ban on medical officer interviews ) कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए ये फैसला दिया गया है.

Cyber Fraud Bhopal : गेहूं खरीदी के नाम पर 45 लाख ठगे, आप भी हो सकते हैं इनके शिकार

क्राइम ब्रांच ने गेहूं खरीदी के नाम पर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. ये लोग ऑनलाइन साइट से डेटा लेकर अपना शिकार चुनते थे. इन लोगों ने एक (fraud of 45 lakhs wheat purchasing bhopal )फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना रखी थी. सौदा होने के बाद एडवांस रकम के नाम पर पैसा ठग लेते थे.