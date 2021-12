काशी-विश्वनाथ धाम में CM कनक्लेव में शामिल होंगे शिवराज सिंह, PM को दिखाएंगे MP के विकास का आईना

बाबा विश्वनाथ की नगरी में ही आज पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों (Shivraj Singh Chouhan will attend Chief Ministers conclave) के साथ चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी इस कनक्लेव में शामिल होंगे और एमपी के विकास का आईना सबको दिखाएंगे.

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई आज

जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को पूरी की जाएगी, पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई नहीं होना बताया जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में मनमानी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर (hearing against MP Panchayat elections in Supreme Court) सुनवाई होनी है.

ऑनलाइन नहीं अब ऑफलाइन होंगी परीक्षाएं, प्रदेश के सभी कुलपतियों के साथ जल्द बैठक करेंगे उच्च शिक्षा मंत्री

एमपी में कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबन्ध और नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अब प्रदेश में सभी छात्रों की परीक्षाएं (corona impact on student exam in mp) पहले की भांति ऑफलाइन होगी. इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि वह जल्द ही प्रदेश के सभी कुलपतियों की बैठक बुलाएंगे.

बाघों की मस्ती देखना है तो जल्दी कीजिए, पेंच नेशनल पार्क की फुल होने लगी है बुकिंग

यदि आप जंगल सफारी के शौकीन हैं और नए साल का स्वागत जंगल सफारी के साथ करना चाहते हैं तो पेंच नेशनल पार्क घूमने जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको टिकट कन्फर्म करना होगा क्योंकि 3 जनवरी तक पेंच नेशनल पार्क में पर्यटकों (Pench National Park filled for tourists till first week of new year) की क्षमता पूरी हो चुकी है, इस समय यहां पर 64 बाघ हैं.

Chhindwara Latest News: 40 हजार रुपये के मुर्गों की चोरी, पढ़िए कड़कनाथ मुर्गे के फायदे

ठंड के मौसम में आम तौर पर कड़नाथ मुर्गे की डिमांड बढ़ जाती है, इस बीच छिंदवाड़ा के एक पोल्ट्री फार्म से 31 कड़कनाथ मुर्गे की चोरी हो गई. (Chhindwara Latest News)

ओमीक्रान से जंग की तैयारी: वार्ड स्तर पर खुलेंगे 'संजीवनी क्लिनिक', लोगों पर होगी निगरानी

मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट से जंग के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है. (Third Wave of Corona Infection in Madhya Pradesh) ग्वालियर जिला प्रशासन ने तीसरी लहर को रोकने के लिए वार्ड स्तर पर संजीवनी क्लीनिक (Sanjeevani Clinic Will Open at Ward Level in Gwqalior) बनाने की तैयारी कर रहा है. इन क्लिनिक के माध्यम से लोगों पर निगरानी भी रखी जाएगी.

NCPCR Report Jabalpur: करूणा शेल्टर होम के खिलाफ हो FIR , बच्चों को जबरन पढ़ाई जा रही थी ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं

एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में जबलपुर के करूणा नवजीवन रिहेबिलिटेशन सेंटर में अनियमितताओं पर कड़ी टिप्पणियां की गई हैं. यहां बच्चों को जबरन ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाने पर सख्त नाराजगी जताई है. (NCPCR Report Jabalpur)आयोग ने संस्थान के खिलाफ जांच करने की सिफारिश की है.

Zero Waste Wedding: ना खाना बर्बाद होगा, ना होगा डिस्पोजल, इस संकल्प से बनेगा सुनहरा कल

राजधानी में अब जीरो वेस्ट वेडिंग की ओर लोगों की जागरूकता बढ़ रही है. (Zero Waste Wedding)मतलब ये है कि शादियों में खाना वेस्ट नहीं हो. बचा हुआ खाना जरूरतमंदों में बांटा जाए. (wastage of food in world) इसके लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं.

Fuel Price Update today: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये

राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

Gita Jayanti mahotsav 2021 : मोक्षदा एकादशी और गीता अवतरण के दिन रखें व्रत, मिलेगा मोक्ष का मार्ग हो जाएंगे भवसागर पार

भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में (lord krishna in mahabharata) अपने विराट रूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान (Lord Krishna preached the Gita to Arjuna) दिया था. श्रीमद्भागवत गीता सभी ग्रंथों का सार है. मोक्षदा एकादशी (mokshada ekadashi 2021) के दिन ही गीता जयंती (gita jayanti mahotsav 2021) मनाई जाती है.