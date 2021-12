आदिवासियों के लिए नई आबकारी नीति ला रही शिवराज सरकार

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अब आदिवासियों के लिए आबकारी नीति में बदलाव (Shivraj government is bringing new excise policy for tribals in next financial year) करने जा रही है, जिसके लिए पांच मंत्रियों का समूह बनाकर उनसे सुझाव मांगा है, ताकि नई आबकारी नीति को ड्राफ्ट (Draft Prepare for New Excise Policy) किया जा सके और अगले वित्तीय वर्ष में नई व्यवस्था के तहत शराब की दुकानों का आवंटन हो सके.

MP Urban Body Election: आरक्षण में रोटेशन वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भले ही पंचायत चुनावों का एलान कर दिया गया है,लेकिन आरक्षण में रोटेशन की प्रक्रिया को लेकर बरकरार संशय के बीच चुनाव पर सस्पेंस है. हालांकि ताजा मामला मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में आरक्षण के रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (supreme court Latest News) में दायर विशेष अनुमति याचिका में सामने आया है, जिसमें याचिकाकर्ता डॉ. जया ठाकुर की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

एमपी में सशर्त काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर्स, सरकार को दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम

काम पर लौटे एमपी के जूनियर डॉक्टर्स, आज से स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर (Junior doctors returned on conditional work in MP) लौट आएंगी. पर इस समस्या का अभी मुकम्मल समाधान नहीं हो सका है, जूनियर डॉक्टर्स एसोशिएशन ने सरकार को 16 दिसंबर तक का समय दिया है, यदि तब तक उनकी मांगे फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर से हड़ताल पर जाना उनकी मजबूरी होगी.

सुर्खियों में सीडीएस बिपिन-मधुलिका की शादी का कार्ड, आज दिल्ली में रावत दंपति का होगा अंतिम संस्कार

हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शादी का कार्ड वायरल (CDS Bipin Rawat Madhulika Rawat wedding ceremony card viral) हो रहा है, उनकी पत्नी मधुलिका रावत एमपी के शहडोल की रहने वाली थीं, आज रावत दंपति का दिल्ली के स्क्वायर श्मशान घाट में अंतिम संस्कार (General Bipin Rawat and his wife madhulika cremation in Square crematorium today) किया जाएगा.

नए वेरिएंट ओमीक्रोन की वजह से टल सकती है अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग

श्योपुर के कूनों पालपुर अभ्यारण्य में लाए जा रहे अफ्रीकन चीतों (affrican cheetahs in sheopur) की बसाहट फिलहाल के लिए टल सकती है. वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी इसी तरह के संकेत दिए जा रहे हैं. इसके टलने की वजह कोरोना के नये वेरिएंट ओमीक्रोन को माना जा रहा है.

सरकार की अच्छी पहलः एमपी में अब भिखारियों का होगा सर्वे, हर महीने ढूंढ-ढूंढकर सरकार देगी राशन

एमपी सरकार अब भिखारियों का सर्वे करने (government ration to beggars in mp) जा रही है. इस सर्वे के बाद राज्य सरकार भिखारियों को पीडीएस राशन मुहैया कराएगी और उन्हें एक पात्रता पर्ची बनाकर देगी. जिससे कि भिखारी हर महीने राशन ले सकें. सरकार ने यह कदम गरीबी के आंकड़ों से परेशान होकर उठाया है.

3 चरणों में चुनी जाएगी गांव की सरकार, जानिए छिन्दवाड़ा जिले का पंचायत चुनाव में क्या रहेगा शेड्यूल

छिंदवाड़ा में त्रि-स्तरीय पंचायत चुना (chhindwara panchayat election)व तीन चरणों में होंगे. प्रथम व द्वितीय चरण में जिले की 3-3 जनपद पंचायतों और तृतीय चरण में 5 जनपद पंचायतों में निर्वाचन होगा. जिले को कुल 227 जोनों में बांटा गया है.

सौगातों की बारिश: सागर को आज CM शिवराज सिंह 145 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा

सीएम शिवराज सिंह आज सागर में सौगातों की बारिश करेंगे. (CM Shivraj Singh gifts to sagar) वे आज सागर में 145 करोड़ (cm sagar 145 crores project) की परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे.

Today Gold Rate: सस्ती हुई चांदी, सोने के भाव भी नहीं बढ़े, जानें आज का मार्केट रेट

आज बाजार में सोने का भाव (today gold rate) स्थिर रहा. वहीं चांदी की कीमत भी 100 रुपये सस्ती हो गई. जानिए आज क्या रहा सोने का भाव ?

Fuel Price Update today: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये

आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है, वहीं पेट्रोल-डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे हैं. कैंद्र और राज्य सरकार ने कुछ टैक्स जरूर कम कर दिया है लेकिन ये ऊट के मुंह में जीरा के समान हैं. जानिए आज के पेट्रोल डीजल के रेट (MP Fuel Price Today):