भक्तों से मिले बाबा महाकाल! 20 माह बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खुला गर्भ गृह

करीब 20 माह बाद बाबा महाकाल मंदिर का गर्भ गृह (Mahakaleshwar Jyotirlinga) आम श्रद्धालुओं के लिए खोल (sanctum sanctorum of Mahakal temple opened for common man) दिया गया है. मंदिर प्रशासन ने जलाभिषेक-दर्शन संबंधी नियमों की जानकारी दी है, साथ ही कोरोना गाइडलाइ का पालन करना भी अनिवार्य है.

Omicron in MP! राज्य के तीन बॉर्डर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पहुंचा ओमीक्रोन, सीमा से लगे 20 जिले अलर्ट पर

मध्यप्रदेश (omicron in mp) से सीमा साझा करने वाले तीन राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन मिलने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है. अब सीमावर्ती 20 जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

गद्दार कौन राजा या महाराजा! गद्दारी पर फिर आमने-सामने दिग्विजय-सिंधिया

गद्दारी पर एक बार फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Union Minister Jyotiraditya Scindia Congress leader Digvijay Singh face to face) आमने सामने हैं. सिंधिया ने साफ कहा कि जो कांग्रेस की सरकार बनने पर अनुच्छेद 370 बहाल करने की बात करे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, गद्दार वो है या कोई और. अब ये जनता ही तय करे.

जाति पर जंग! बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में जाति पूछने पर विवाद, बीजेपी बोली- बच्चों में घोला जा रहा जाति का जहर

सियासत में जातिवाद का चोली-दामन का साथ है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, कमोबेश आजकल की स्थिति ऐसी ही है, भले ही कोई दल कितनी सफाई क्यों न दे, पर सब के सब जातिवाद में नंगे हैं. अब बच्चों में जातिवाद का जहर (Preparing to dissolve poison of casteism in children) घोला जा रहा है, बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में जाति पूछने (Ruckus on Asking Caste in Membership Form of Bal Congress) पर बीजेपी ने आरोप लगाया है तो कांग्रेस ने भी पलटकर आईना दिखाया है.

कांग्रेस महिला नेता नूरी खान ने एक घंटे में वापस लिया अपना इस्तीफा, फिर twitter से हटाया

उज्जैन में कांग्रेस की तेज तर्रार कांग्रेस नेता और प्रवक्ता नूरी खान (Congress Leader and Spokesperson Noori Khan) ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि नूरी खान ने एक घंटे में ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन इस ट्वीट को नूरी खान ने डिलीट कर दिया है.

सतना में कोचिंग से घर लौट रहे छात्र को दबंगों ने पीटा, देखें VIDEO

सतना में दबंगों ने कोचिंग (student beaten in satna) से घर लौट रहे छात्र को जमकर पीटा. पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है. घायल छात्र ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है.

ट्रेन पर चढ़कर सेल्फी ले रहा 'दीपक' हाईटेंशन लाइन में झुलसा, दोस्तों ने पहुंचाया अस्पताल

ट्रेन पर चढ़कर सेल्फी (selfie on train) लेना एक युवक को महंगा पड़ गया. सेल्फी लेने के लिए ट्रेन पर चढ़ा युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया (Youth caught in high tension line). दोस्तों ने युवक को आस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज जारी है.

MP Weather Update: प्रदेश में फिर छाने लगे हैं बादल, अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड

MP Weather News: मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड पड़ने के आसार है. वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण कई जिलों में बादल भी छाये रहेंगे. मौसम विभाग की मानें तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में अच्छी ठंड पड़ेगी (MP may see coldest winter in december).

Today Gold Rate: बड़े दिनों बाद सोने-चांदी की कीमतों में आज नहीं हुआ कोई बदलाव, पढ़ें क्या आज का भाव

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को सोने-चांदी की कीमतों में कोई परिवर्तन देखने को मिला. आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 48,220 रुपये प्रति 10 ग्राम ही रहा. वहीं चांदी की कीमतें भी जस के तस रहीं.

Petrol Diesel rate in MP: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये

आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.