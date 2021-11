नाबालिग लड़कियों से रेप पर फांसी वाला कानून वापस लेगी शिवराज सरकार, कैबिनेट बैठक में लाएगी प्रस्ताव!

नाबालिग भांजियों से रेप पर फांसी की सजा वाले कानून को शिवराज सरकार वापस लेगी, इसके लिए आज होने वाली कैबिनेट बैठक (shivraj cabinet meeting today) में प्रस्ताव लाएगी, जिसके बाद ये कानून राष्ट्रपति की मुहर लगने के पहले ही समाप्त (Proposal to withdraw bill for hanging on rape with girls) हो जाएगा, इसके पीछे वजह है कि इन सभी प्रावधानों को केंद्रीय कानून में जोड़ दिया गया है.

Corona Third Wave Alert in MP: सीएम की प्रदेशवासियों से अपील, तीसरी लहर को रोकने के लिए अपनाएं बचाव के सभी तरीके

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर (Corona Third Wave Alert in MP) जैसी किसी समस्या या आशंका को ध्यान में रखकर लोगों से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाने की अपील की है. मुख्यमंत्री चौहान ने वैक्सीनेशन को कारगर हथियार (Vaccination in MP) बताते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि दिसंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज प्रदेश के सभी नागरिकों को लगाना हमारी प्राथमिकता है. यही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है.

MP Forest Minister Controversial Statement: वन मंत्री विजय शाह का बेतुका बयान, एक साल में 38 बाघों की मौत चिंता का विषय नहीं

एमपी में बाघों की मौत पर वन मंत्री विजय शाह का एक विवादित बयान (MP Forest Minister Controversial Statement) सामने आया है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एक साल में 38 बाघों की मौत चिंता का विषय नहीं है (Tiger Death in MP 2021).

दहशत का नया नाम ऑमिक्रॉन! कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने को तैयार है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज

ओमिक्रॉन आजकल दहशत का पर्याय बना हुआ है, जो पहली-दूसरी लहर के कहर को याद दिलाता रहता है. हालांकि, इस बार पहले के मुकाबले कोरोना महामारी को मात देने के लिए बेहतर तैयारियां हैं. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (Bundelkhand Medical College) कोरोना के नए वैरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

शाही सवारी के दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल को दिया ज्ञापन-सुनाई पीड़ा, कहा- मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए

सोमवार की शाम जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले तब उनकी पीड़ित प्रजा स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर (Mahakal Temple Expansion Plan) उनके सामने खड़ी हो गई, पीड़ितों ने बाबा महाकालेश्वर (ujjain Mahakaleshwar jyotirlinga) को ज्ञापन भी सौंपा और उन सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना (devotees narrated their pain to Lord Mahakaleshwar ) की जो उनका घर उजाड़ने पर आमादा हैं, उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ.

जापान की क्रिप्टो करेंसी ऐप से इंदौर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उड़ाये 6.70 करोड़ रुपये, मां और पत्नी ने नाम पर बनाये थे फेक एकाउंट

इंदौर की कंपनी के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जापानी क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी ऐप (crypto currency app) के जरिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की. इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Gwalior Court: फर्जी फाइलों के भुगतान मामले में पूर्व निगम कमिश्नर को राहत, 7 लोग बरी, दो सब इंजीनियर और ठेकेदार दोषी

ग्वालियर कोर्ट ने जल प्रदाय शाखा के घोटाले पूर्व नगर निगम कमिश्नर विवेक सिंह सहित 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में भ्रष्टाचार उन्मूलन की विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है. जबकि तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.

Corona Omicron Variant ने बढ़ाई टेंशन! अलर्ट मोड पर एमपी सरकार, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Corona Omicron Variant के खतरे के बीच मध्य प्रदेश सरकार सतर्क (MP government on alert mode ) नजर आ रही है. सीएम शिवराज जहां बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं. वहीं विभिन्न जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोरोना गाइडलाइन (MP Corona Guideline) का पालन कर खतरे से बचा जा सकता है.मी है. इसी कारण हम रैगांव सीट हार गए.

खतरा टला! मिल गई अफ्रीकन महिला, RT-PCR रिपोर्ट भी आई निगेटिव, आर्मी ट्रेनिंग के लिए आई जबलपुर

साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना से जबलपुर (Jabalpur Latest News) आई महिला को स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेस कर लिया. महिला की पहचान ओ.एल खुमो नाम से हुई है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च प्रोग्राम के तहत आर्मी के सीएमएम सेंटर आई है. महिला फिलहाल स्वस्थ है, उसकी RT-PCR रिपोर्ट भी निगेटिव आई है (Botswana Woman Missing in Jabalpur).

Petrol Diesel rate in MP: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कुछ खास बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये पर बना है

भोपाल। आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है, वहीं पेट्रोल-डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे हैं. कैंद्र और राज्य सरकार ने कुछ टैक्स जरूर कम कर दिया है लेकिन ये ऊट के मुंह में जीरा के समान हैं. जानिए आज के पेट्रोल डीजल के रेट (MP Fuel Price Today).