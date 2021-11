MP corona update: एमपी में कोरोना के 14 नए मरीज संक्रमित, एक की मौत

एमपी में कोरोना (corona in mp) ने एक बार फिर संक्रमण के आंकड़े को 100 पार कर दिया है. गुरुवार को मिले 14 नए संक्रमित मरीजों से कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 102 हो गई है. वहीं एक मरीज की मौत हो गई.

बाबा महाकाल के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश को मिली अनुमति, 6 दिसंबर से नई व्यवस्था होगी लागू

लंबे समय बाद विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर (of Shri Mahakaleshwar temple) के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश (Devotees will enter in garbhgrih) को अनुमति मिल गई है, अब छह दिसंबर से भक्त बाबा महाकाल के गर्भगृह में जलाभिषेक-पूजन कर सकेंगे, मंदिर प्रबंध समिति की बैठक (mahakal temple management committee meeting) में ये निर्णय लिया गया है.

बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार! 2012 से दमोह में चला रहा था क्लीनिक, प्रशासन को नहीं लगी भनक

अजब एमपी का गजब प्रशासन है, यहां एक बांग्लादेशी नागरिक (Bangladeshi Vishwajeet) पिछले 9 सालों से क्लीनिक चला रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन को कानों-कान खबर तक नहीं लगी. इतना ही नहीं उसने निवास प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड-पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी फर्जी तरीके से बनवा लिया, लेकिन पासपोर्ट आवेदन (passport application) के सत्यापन में पकड़ा गया और अब सलाखों के पीछे (Bangladeshi Vishwajeet arrested) पहुंच गया है.

SWNFC 2021: सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में दम दिखाएंगी छिंदवाड़ा की 5 बेटियां

SWNFC 2021: 26 वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 के लिए छिंदवाड़ा से सिलेक्ट होने वाली फुटबॉल खिलाड़ियों में निशा बैस, आरती बनवारी, अदिति पवार, आरती राठौर और पलक कैथवास शामिल हैं.

RSS के घोष शिविर का दूसरा दिन: मोहन भागवत का आज होगा व्याख्यान, सुरक्षा में 500 जवान तैनात

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वर साधक संगम यानी घोष शिविर (ghosh camp) का गुरूवार को ग्वालियर (gwalior)में शुभारंभ (start) हुआ. 4 दिन तक चलने वाले इस शिविर में मध्य भारत प्रांत के 31 जिलों की 500 से अधिक स्वर साधक शामिल हो रहे हैं. शिविर में संघ प्रमुख (mohan bhagwat),मोहन भागवत भी शामिल होंगे, वे आज शाम को यहां पहुंचेंगे.

Minister Gopal Bhargav की खरी खरी: शिवराज सिंह ने कमिश्नरेट लागू करने की हिम्मत दिखाई , अरुण यादव और जयंत मलैया मुलाकात के सियासी मायने नहीं

सत्ता और विपक्ष के नेता जब मिलते हैं तो सियासी कयास लगने शुरु हो जाते हैं. ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस नेता अरुण यादव पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयंत मलेया के (Minister Gopal Bhargav arun yadav jayant malaiya)परिवार से मिलने गए, लेकिन मंत्री गोपाल भार्गव ने सभी सियासी कयासों पर ये कहकर विराम लगा दिया कि जयंत की तबीयत खराब है. इसलिए अरुण यादव उनसे मिलने गए थे.

मिशन 2023 के लिए election mode में congress, संगठन की मजबूती से लेकर सड़कों पर जोर आजमाइश को तैयार

सीएम हाउस के घेराव के दौरान मचे घमासान से कांग्रेस congress ने संकेत दे दिए हैं कि वो मिशन 2023 के लिए इलेक्शन मोड election mode में आ गई है. पार्टी इसके लिए पूरा जोर लगा रही है जो संगठन के विस्तार की कवायद के साथ ही सड़क पर भी दिखाई दे रहा है.

MP BJP Meeting: दो दिन की फीडबैक बैठक में सामने आया नेताओं का दर्द, विधायकों-मंत्रियों की नहीं सुनते नौकरशाह

एमपी बीजेपी (MP BJP Meeting) ने दमोह उप-चुनाव और फिर हुए चार उप-चुनावों (MP By-Election) से सामने उभरी तस्वीर से सबक लिया है. यही कारण है कि आगामी वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा (MP Assembly Election 2023) के चुनाव के लिए जमीनी फीडबैक जुटाना शुरु कर दिया है. विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में राज्य की नौकरशाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

Panna में मजदूर को मिला लाखों का हीरा, रातों रात बदली किस्मत

पन्ना की उथली खदान हीरापुर टपरियन ग्राम में(panna laborer found priceless diamond) शमशेर खान नाम के मजबूर को 6 कैरेट 66 सेंट का हीरा मिला है. इसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है.(luck changed overnight in panna ) अच्छी क्वालिटी का हीरा मिला है। इसकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

टमाटर हुआ लाल, सब्जी के दाम कर रहे बेहाल, जाने अपनी मंडी का रेट

इन दिनों शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है, ऐसे में सब्जियों के इस कदर दाम बढ़ने से लोगों के बजट पर अलग से आर्थिक मार पड़ रही है. शहडोल में टमाटर 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है.