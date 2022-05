नगरीय निकायों के आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पंचायत चुनाव को लेकर सभी कलेक्टर्स को 25 मई तक आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. भोपाल में 25 मई 2022 को 11:00 बजे से सभी वर्गों में आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही जिला पंचायत भोपाल के सभागार में संपादित की जाएगी. पहले से तय SC-ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा.

MP के खरगोन में राम नवमी जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा में कई परिवारों के सपने बिखर गए थे. एक परिवार पर उस समय वज्राघात हुआ, जब बेटी की शादी के लिए रखे दहेज सहित पूरे सामान को दंगाइयों ने लूट लिया. शुक्रवार को सीएम और वरिष्ठ नेताओं ने लक्ष्मी की शादी धूमधाम से कराई और दंगों में प्रभावित लोगों के लिए ₹72 लाख के अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की.

खरगोन हिंसा में पीड़ित लक्ष्मी मुछाल शादी के बंधन में बंध गई हैं. प्रभारी मंत्री कमल पटेल भाई बनकर शादी में शामिल हुए. मप्र सरकार ने शादी का पूरा जिम्मा उठाया. सीएम शिवराज भी वर्चुअली रूप से शादी समारोह से जुड़े और नव दंपत्ति को आर्शीवाद दिया. शादी में मंत्री कमल पटेल ​के शामिल होने पर लक्ष्मी मुछाल बेहद खुश नजर आईं. वहीं कमल पटेल ने कहा कि हम दंगा प्रभावितों की हर संभव मदद करेंगे. (Khargone violence victim Laxmi Muchhal marriage) (kamal patel attended wedding)

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राम भक्त हनुमान रूप में तैयार किया गया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

इंदौर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताने और जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए अब भगवान हनुमान का सहारा लिया है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी को नींद से जगाने के लिए राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ किया. वहीं महंगाई के मुद्दे को संसद में उठाने की मांग सांसद से की. कांग्रेस का आरोप था कि इंदौर में रिकार्ड मतों से जीते जनप्रतिनिधि महंगाई के प्रति मौन हैं

मध्यप्रदेश में गर्मी कहर बरपा रही है. अधिकांश जिले गर्मी की चपेट में हैं. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 48.7 डिग्री सेल्सियस तापमान भिंड के गोहद में दर्ज किया गया. वहीं भिंड में तापमान 47.8 डिग्री सेल्सिय रहा. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अभी गर्मी ऐसी ही बनी रहेगी. 26 मई के बाद तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. (MP weather update) (Temperature increase in MP) (Gohad mercury crossed 48 degrees Celsius)

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में शनिवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम 118.14 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं डीजल की कीमत 101.16 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है. इंदौर में भी पेट्रोल-डीजल के दाम क्रमशः 118.18 और 101.22 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. जानें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के रेट.

आज 21 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग और आरक्षण में से 50% की सीमा हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने 21 मई को प्रदेश बंद का आह्वान किया है. उनका कहना है कि ओबीसी को सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण देना समुदाय के साथ अन्याय होगा. वहीं कांग्रेस भी इस बंद के समर्थन में आ गई है. (OBC Mahasabha demand of giving 27% reservations) (OBC Mahasabha calls for state Band on 21 may) (Congress support obc mahasabha)

