MP Panchayat Elections Second Phase: 'गांव की सरकार' चुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह, दोपहर तीन बजे तक होगी वोटिंग

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है. 'गांव की सरकार' चुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है. युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी वोट देने मतदान केंद्र आ रहे हैं. सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा.

BJP Green Sankalp: सभी निकाय चुनाव के प्रत्याशी करेंगे पौधरोपण, BHOPAL में संकल्प पत्र होगा जारी

शुक्रवार को भाजपा अपने ग्रीन संकल्प कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में पौधरोपण करेगी. यह कार्यक्रम सुबह से शुरू हो गया, जो शाम तक चलेगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे. पूरे प्रदेश में सभी महापौर व पार्षद प्रत्याशी एक साथ, एक स्थान पर एक समय में पौधरोपण करेंगे.

MP High Court : MPPSC Exam में शामिल होने के लिए चुनाव ड्यूटी से किया जाए मुक्त

चुनाव डयूटी के कारण पीएससी परीक्षा में शामिल नहीं होने पाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया है कि यह उनके मौलिक अधिकारों को हनन है. हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल घगट ने याचिका का निराकरण करते हुए आदेश में कहा है कि पीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए शासकीय कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए. विशेष परिस्थितियों में उन्हें अवकाश भी प्रदान किया जाए.

Urban Body Election MP 2022 : उज्जैन में उम्मीदवारों को जिताने के लिए BJP ने लगाया पूरा दम, केंद्रीय मंत्री सिंधिया का रोड शो आज

उज्जैन में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी महापौर प्रत्याशी और पार्षदों के समर्थन में रोड शो करेंगे. उज्जैन में सीएम शिवराज एक हफ्ते में दो बार दौरा कर चुके हैं.

Viral video: छिंदवाड़ा में एंबुलेंस चालक ने सरेराह कर दी महिला की पिटाई, बकरी बनी विवाद की वजह

परासिया विधानसभा क्षेत्र के पगारा के पास एक महिला और एंबुलेंस चालक के बीच विवाद हो गया. दरअसल, महिला बकरी को जंगल चराने ले जा रही थी. रास्ते में बकरी एंबुलेंस से टकरा गई, जिसके बाद महिला और चालक के बीच झगड़ा शुरू हो गया. विवाद बढ़कर मारपीट और गालीगलौज तक पहुंच गया. महिला ने एंबुलेंस पर पत्थर मारा तो चालक ने महिला की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

Lightning Strike: देवास में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, एक हफ्ते में प्रदेश में गई 9 लोगों की जान

आकाशीय बिजली गिरने से देवास में हाटपिपल्या क्षेत्र के नानुखेड़ा में तीन लोगों की मौत हो गई है. प्रदेश में इन तीन मौतों के साथ एक हफ्ते में अलग-अलग जिलों में अब तक 9 लोग आकाशीय बिजली के शिकार हो चुके हैं.

Small Saving Schemes: PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को झटका, पढ़ें खबर

छोटी बचत योजनाओं पर कितना ब्याज मिलेगा, इसके लिए गोपीनाथ समिति ने सरकारी बॉन्ड से जुड़ा एक फॉर्मूला दिया था. अगर इस फॉर्मूले पर अमल किया जाता तो इन योजनाओं के इन्वेस्टर्स को तुरंत बड़ा फायदा मिलता. हालांकि सरकार ने इस बार भी ऐसा नहीं किया.

Big Achievement: इंदौर में फेरी लगाने वाले अख्तर हिंदुस्तानी अब 'इंडिया लाफ्टर चैलेंज' में लोगों को लगवाएंगे हंसी के ठहाके

इंदौर के राजवाड़ा में फेरी लगाकर सामान बेचने वाले शख्स अख्तर हिंदुस्तानी ने टीवी शो इंडियाज़ लाफ्टर चैलेंज (TV Show Indias Laughter Challenge) में जगह बनाई है. अख्तर बचपन से ही कविताएं लिखने के साथ कॉमेडी कर रहे हैं. उनका एपिसोड इस सप्ताह के अंत में प्रसारित किया जा सकता है.(Akhtar Hindustani will do comedy in Laughter Challenge)

MP Urban Body Election: कमलनाथ पर शिवराज सिंह का तंज- 'जो अपनी सरकार नहीं बचा सके उन्हें महाराष्ट्र की सरकार बचाने भेज दिया'

मध्यप्रदेश निकाय चुनाव में जैसे-जैसे मतदान का वक्त करीब आ रहा है, वैसे-वैसे मुकाबला और रोमांचक होता जा रहा है. महापौर और पार्षदों के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जबलपुर में रोड शो किया और महापौर डॉ. जितेंद्र जामदार और सभी वार्डों के पार्षदों के लिए वोट मांगा.

MP Panchayat Elections: गांव की सरकार के लिए उज्जैन की खाचरौद और घट्टिया जनपद में वोटिंग जारी, पोलिंग बूथ पर ग्रामीणों की लंबी कतारे

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शुक्रवार को मतदान हो रहा है. उज्जैन जिले के खाचरौद और घट्टिया जनपद में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. मतदान में गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. यहां पोलिंग बूथ पर सुबह से ही महिलाएं, पुरुषों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.