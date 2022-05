Ambedkar Sooting Controversy: कांग्रेस ने अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोतने वाले को बनाया स्टेट मीडिया कोर्डिनेटर-भाजपा

Ambedkar Sooting Controversy: एमपी में कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने हैं. इस बार विवाद बाबा साहेब डा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोतने को लेकर है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को बड़े पदों से नवाज रही है जिनकी सोच दलित विरोधी है. जो बाबा साहेब का अपमान करते रहे हैं.

Saint Narrator Controversy: ये कैसे संत और साध्वी! बैठक में साध्वी ने सुनाई महंत को खूब खरी खोटी, संत ने खेद जताया तो कर दिया माफ

उज्जैन में महंत रामेश्वर दास पर वृंदावन की एक कथावाचक ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे. इस मामले में संत ने खेद जताया, जिसके बाद संतों के कहने पर कथावाचक ने संत को माफ कर दिया. साथ ही कार्रवाई के लिए थाने में जो आवेदन दिया था उसे भी वापस लेने की बात कही है.(Ujjain saint narrator controversy) (Allegations of molestation on saint) (narrator forgives saint)

Youth facing heart problems: युवाओं का 'दिल' दे रहा धोखा, कोरोना के बाद बढ़े हार्ट अटैक के मामले, जानिये क्या सलाह दे रहे हैं डॉक्टर...

कोविड-19 के बाद सबसे बड़ी समस्या दिल के रोगों की उभरकर आई है. महामारी ने युवाओं के हार्ट को कमजोर कर दिया है. कोविड-19 के बाद दिल के रोगियों में 14% तक बढ़ोतरी हुई है और इनमें ज्यादातर युवा ही हैं. जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (Netaji Subhash Chandra Bose Medical College) के फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट ने जो नया खुलासा किया है, उसके मुताबिक कोरोना संक्रमण ने युवाओं की लाइफ को कम कर दिया है. फॉरेन्सिक विभाग के हेड डॉ. विवेक अग्रवाल इस बारे में क्या कहते हैं, आइये जानते हैं ईटीवी भारत की खास खबर में...(Jabalpur medical forensic department exposure) (youth facing heart related problems)

Central Jail Narsinghpur: चेक बाउंस मामले में बंद कैदी की मौत, परिजनों ने जेल में मारपीट होने का लगाया आरोप

नरसिंहपुर में चेक बाउंस के मामले में बंद एक कैदी की अचानक मौत हो गई. परिजनों ने जेल में मारपीट होने का आरोप लगाया है.

Blackmaling In Indore : सिगरेट पीते फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से घर में रखी नगदी और गहने हड़प लिए

इंदौर में नाबालिग लड़के को ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपये नगद और सोने चांदी के जेवरात लेने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है.आरोपियों ने नाबालिग का सिगरेट पीते हुए फोटो लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगे. जब घर मे जेवरात नहीं मिले तो परिजनों ने बच्चे से पूछताछ की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद बच्चे के परिजनों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की. (Threatened to photo viral of smoking) (Grabbed cash and jewelry from minor)

Fraud in Indore : स्वराज इंडिया रियल स्टेट के नाम पर 170 लोगों से 1.64 करोड़ की धोखाधड़ी, 7 आरोपियों की तलाश

इंदौर में लगातार धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में स्वराज इंडिया रियल स्टेट के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं दूसरा मामले भी लसूड़िया पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित केस दर्ज किया है. (170 people cheated 1.64 crores in Indore) (7 accused are on lookout in Fraud case)

MP Weather Report: नौतपा में तपन नहीं, जबलपुर-शहडोल सहित कई जिलों में झमाझम बारिश, भोपाल में 15 जून के बाद मानसून की एंट्री

मध्यप्रदेश नौतपा के तीसरे दिन सूरज के तेवर नरम रहे. शुक्रवार को जबलपुर, शहडोल, कटनी सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग का कहना है कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है. संभावना है कि 15 जून के बाद भोपाल में भी मानसून आ सकता है.(Pre monsoon rain in mp) (MP Weather Report) (khargone mercury crossed 42 degrees)

MP Gold-Silver Rate: सोने की कीमत 51 हजार के पार, चांदी स्थिर, यहां चेक करें आज के रेट...

सर्राफा बाजार में चल रही उथल-पुथल के बीच राजधानी भोपाल में शनिवार को सोने के दामों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोने की कीमत 5,1170 रुपए हो गई है. वहीं चांदी के दाम स्थिर हैं. (Today Gold silver rates in MP)

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दामों में मामूली उतार-चढ़ाव, जानें अपने शहर का रेट

लंबे अंतराल के बाद पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता दिख रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव देखा गया. शनिवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Bhopal Mandi Rate: आलू-प्याज के दाम बढ़े, 6900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा सोयाबीन का रेट

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में शनिवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)