CM Shivraj Review Meeting : टीकमगढ़ जिले में पेयजल योजनाओं में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर सीएम शिवराज तमतमाए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने गुरुवार सुबह 7 बजे टीमकगढ़ जिले की समीक्षा बैठक (Review Meeting) की. इस दौरान उन्होंने पेयजल योजनाओं में घटिया सामग्री लगाने जाने पर नाराजगी जाहिर की. इसके साथ ही कलेक्टर से जिले के कस्बों और गांवों में पेयजल सप्लाई की जानकारी ली. सीएम ने कलेक्टर से सड़क निर्माण कार्यों को लेकर भी सवाल किए. सीएम शिवराज ने कहा कि हम सबको बिजली की बचत करनी होगी. इसके लोगों को जागरूक किया जाए कि अनावश्यक रूप से बिजली उपकरण न जलाएं. (CM Shivraj Review Meeting of Tikamgarh) (Substandard material in drinking water schemes) ( CM Shivraj angry on use of substandard material)

Home Minister Narottam Mishra PC : गृह मंत्री ने दी जानकारी - महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, राजभवन को प्रस्ताव भेजा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक सप्ताह में तीन बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए और राहुल गांधी ( भैया) विदेश में घूम रहे हैं. गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में नगर निगम महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे. वहीं, नगर पालिका और परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार ने 60 साल की गलतियां 8 साल में सुधारी हैं. (Home Minister gave information) (Mayor election will be by direct system) (Proposal sent to Raj Bhavan)

Morena Pitai Video: बिजली अफसर और कर्मचारियों को गांव वालों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मुरैना। गांव में लाइन सुधारने के लिए खंबे पर चढ़े कर्मचारी की करंट से मौत होने के बाद पूरा गांव इस कदर भड़क गया कि, बिजली कंपनी के अफसर और कर्मचारियों को लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. बचने के लिए अफसर और अन्य कर्मचारियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए गांव वालों ने बिजली कंपनी के अंबाह डिवीजन के उपमहाप्रबंधक अभय चोपड़ा और अन्य कर्मचारियों को घेर लिया और जमकर पिटाई की.

Video: बोरियत दूर करने का अनोखा अंदाज-रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों ने किया गरबा, डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

रतलाम। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बोरियत दूर करने का अनोखा अंदाज देखने को मिला. प्लेटफार्म नंबर 4 पर यात्रियों ने जमकर गरबा किया. जिसने भी ये गरबा देखा झूमने पर मजबूर हो गया. यात्रियों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल बांद्रा-हरिद्वार ट्रेन समय से पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी. बहुत देर तक ट्रेन खड़ी रहने से यात्री बोर हो गए थे. अपनी बोरियत को दूर करने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर सामूहिक डांस शुरू कर दिया.

MP Weather Report: बारिश ने कम की नौतपा की तपन, पिछले 10 साल में सबसे कम तपा भोपाल, शहडोल में हुई झमाझब बारिश

मध्यप्रदेश में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है. राजधानी भोपाल में पारा 39.7 डिग्री दर्ज किया गया. 10 साल में नौतपा के पहले दिन का यह सबसे कम तापमान है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, नया सिस्टम 27-28 मई से एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद पूरे प्रदेश बारिश शुरू हो जाएगी. इधर शहडोल में नौतपा के दूसरे दिन गुरूवार को सुबह-सुबह आंधी तूफान के झमाझम बरसात का दौर देखने को मिला. (Pre monsoon rain in mp) (MP Weather Report) (Bhopal mercury reached 39.7 degrees)

JP Nadda MP Visit: 1 से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. नड्डा पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें कर पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में पार्टी की चल रही तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य कार्यसमिति के सदस्यों से मिलेंगे.

Mahakal LIVE Darshan: उज्जैन नगरी के राजा के रूप में हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार, तस्वीरों में करें दर्शन

गुरूवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने चांदी का कुंदन जड़ तीसरा नेत्र धारण किया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

Narottam Mishra statement: मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, जानें- राहुल गांधी को क्या दी सलाह

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए निशाना साधा. नरोत्तम मिश्रा ने यासीन मलिक को हुई सजा पर कहा कि यह उन कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि है, जो हमारे बीच नहीं हैं.

Bhopal: खेल मंत्री सिंधिया ने नवीन छात्रावास भवन का किया लोकार्पण, खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा

मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को सुविधाएं देने में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. भोपाल में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय आवासीय परिसर, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण किया. सभी सुविधाओं से युक्त इस छात्रावास में वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी और हॉकी खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था होगी.