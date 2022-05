मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा सुबह छह बजे जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला जारी है. सोमवार सुबह उन्होंने बड़वानी और राजगढ़ जिलों की सीमाक्षा बैठक की. सीएम ने बड़वानी में चलाए जा रहे मिशन उम्मीद और अंकुर अभियान की सराहना की. वहीं राजगढ़ कलेक्टर पर नाराजगी जताई. (CM Shivraj praised Mission Ummed) (CM Shivraj praised Ankur Abhiyan) (Review meeting of Badvani and Rajgarh) (Shivraj Morning Meeting)

Shivraj Morning Meeting: सीएम शिवराज ने बड़वानी जिले में मिशन उम्मीद और अंकुर अभियान को दिल खोलकर सराहा

मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद 40000 से अधिक छात्रों ने प्राप्त अंकों पर अविश्वास जताते हुए रिटोटलिंग का आवेदन किया है. जिसका रिजल्ट जून के दूसरे सप्ताह तक आने की उम्मीद जताई जा रही है. यदि 10 फीसदी मामलों में भी छात्रों के नंबर बढ़ते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल लगभग 4000 शिक्षकों पर कार्रवाई कर सकता है. (MP Board Result)

MP Board Result: आने वाला है MP बोर्ड परीक्षाओं के रिटोटलिंग का रिजल्ट, जानें वो सब जो जरुरी है

मध्य प्रदेश के गुना से सांसद केपी यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया को मूर्ख बताया है. केपी यादव ने कहा है कि सिसौदिया सीनियर मंत्री हैं, लेकिन उनके बयानों को सुनकर मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है.

Scindia Vs KP Yadav: भाजपा सांसद ने शिवराज सरकार के मंत्री को बताया 'मूर्ख'

पुलिस द्वारा आम लोगों के साथ बदसलूकी की शिकायतें चिंताजनक हैं. राजधानी में औसतन हर महीने 110 लोग अलग-अलग कैटेगरी में पुलिस की शिकायत करते हैं. इस तरह के मामलों में इंदौर पहले पायदान पर है तो रीवा दूसरे नंबर पर और राजधानी भोपाल तीसरे नंबर पर है. (Police stationed in Dial 100 misbehaves) (Indore at number one and Bhopal at three)

ऐसी है MP POLICE ... Dial 100 में तैनात पुलिस करती है बदसलूकी, इंदौर पहले व भोपाल तीसरे नंबर पर

सागर के बीना जनपद सीईओ के साथ दो युवकों ने बल्ले से पिटाई कर घायल कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीईओ को छुड़ाया और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया. मामले में सीईओ पर भी आरोप लग रहे हैं कि चौकीदार महिला के साथ उनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसके बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर सीईओ आशीष जोशी की पिटाई कर दी.

सागर: जनपद सीईओ की बल्ले से पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाया, आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के नीमच में हुई मॉब लिंचिंग मामले के आरोपी पूर्व बीजेपी पार्षद के पति दिनेश कुशवाह का पुलिस ने बाजार में घुमाकर जुलूस निकाला. आरोपी पर धारा 304/2 और 302 का मामला है. मनासा में एक बुजुर्ग भंवरलाल जैन की मुसलमान होने के शक में पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी.

Neemuch Mob Lynching: बुजुर्ग को पीट-पीटकर मारने के आरोपी का पुलिस ने भरे बाजार में निकाला जुलूस

इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी में फूड प्वाइजन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में रतलाम जिले के एक गांव में मन्नत के कार्यक्रम में लड्डू खाने से 90 लोग बीमार पड़ गए. सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया. सभी की हालत खतरे से बाहर है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. (90 people sick due to food poisoning) (Food poisoning in Mannat program)

ऐसा क्या था मावे के लड्डू में ? मन्नत कार्यक्रम में फूड प्वॉयजन से 90 लोग बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती

गुना गोलीकांड में शहीद हुए पुलिस जवानों के परिजनों से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की. इसके साथ ही उन्होंने शहीद जवान की पत्नी को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहीद पुलिस कर्मी की पत्नी को सलाम करता हूं, जो ऐसी घटना होने के बाद भी खुद पुलिस की नौकरी करना चाहती हैं. (Minister Narendra Singh Tomar handover check) (Check of one crore to wife of a police jawan) (Guna bullet incident)

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुना गोली कांड में शहीद पुलिस जवान की पत्नी को एक करोड़ का चेक सौंपा

मध्य प्रदेश में होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने जनता को रिझाने के लिए खजाना खोला है. आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश सरकार ने 30 हजार करोड़ के टेंडर जारी किए हैं. ताकि आचार संहिता लागू होने के बाद भी विकास और निर्माण कार्य सुचारू रूप से कराए जा सकें.

आचार संहिता के पहले शिवराज सरकार ने खोला खजाना, 30 हजार करोड़ के टेंडर जारी किए

कोविड-19 से दुनिया अभी उबर भी नहीं पायी, कि एक और बेहद खतरनाक वायरस मंकीपॉक्स ने दस्तक दे दी है. चिकनपॉक्स परिवार के इस वायरस का अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं मिल सका है, सिर्फ जागरुकता के जरिए ही इससे बचा जा सकता है. मंकीपॉक्स को लेकर मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है. यहां जानिए मंकीपॉक्स से जुड़ी जरूरी बातें

दुनिया पर मंडरा रहा मंकीपॉक्स का खतरा: 12 देशों में पहुंचा वायरस, मध्यप्रदेश में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग