Khargone Voilence : सीएम आवास पर आपात बैठक, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

रामनवमी पर खरगोन में फैली हिंसा पर सियासत जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा एक धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लहराने के फोटो ट्वीट करने के मामले को शिवराज सरकार ने गंभीरता से लिया है. खरगोन हिंसा पर सीएम आवास पर हुई आपात बैठक में मुख्यमंत्री ने इसे बहुत आपत्तिजनक बताया. सीएम शिवराज ने कहा कि यह फोटो मध्यप्रदेश का नहीं है.वहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए हैं. (Emergency meeting at CM residence)(95 people arrested in Khargone Voilence) ( action may be taken against Digvijay Singh)

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए यूजीसी ने बदले नियम, अब छात्रों को सीईटी की जगह देना होगा ये एग्जाम

इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) परीक्षा को अब बंद किया जाएगा और इसके जगह पर कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट (CUET) के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. (davv admission process) (CET Exam 2022 End in DAVV Indore)

चलते-चलते लोडिंग वाहन में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने दिखाई बहादुरी, देखें वीडियो

देवास। जवाहर नगर में लोडिंग वाहन में अचानक भीषण आग लग गई (loading vehicle fire in dewas). देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. ड्राइवर ने बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिखाया और वाहन को साइड में खड़ाकर अपनी जान बचा ली. वहीं, सूचना पर दमकल की टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक लोडिंग वाहन पूरी तरह से जल कर खाक हो चुका था (Dewas Tata Magic burn down). वाहन में शॉट सर्किट के चलते आग लगना बताया जा रहा है. घटना सुबह की होने के कारण सड़क पूरी तरह से खाली थी. वाहनों का आवागमन कम था इसलिए बड़ी दुर्घटना टल गई. देखें वीडियो...

MP Fuel Price Today: लगातार तीन हफ्ते से बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 21 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

मध्य प्रदेश के दौरे पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेल सुविधाओं सहित तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीके कृष्णा दास मंगलवार यानी 12 अप्रैल से मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगे. उनके साथ 7 सदस्यों की टीम आ रही है, जो यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में राज्य के अधिकारियों से विशेष रूप से चर्चा करेगी. (Railway Board Chairman MP visit)

सागर : भक्ति में किया ऐसा काम कि युवक के गले में फंसा नींबू, सांस लेने में हो रही तकलीफ, जानें क्या है पूरा मामला

रामनवमी के दिन मां जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए युवक नींबू निगल गया, जो गले में जाकर फंस गया. परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने युवक के गले से नींबू निकाला.

VIDEO: खरगोन हिंसा के बाद चला मामा का बुलडोजर, कई मकान जमींदोज, 84 आरोपी गिरफ्तार

शहर में रामनवमी पर तालाब चौक क्षेत्र से निकल रही शोभायात्रा में पथराव के बाद फैली हिंसा पर सख्त नजर आ रही है. हिंसा के दौरान दूसरे दिन स्थिति नियंत्रण में रही. सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 84 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है. इस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. छोटी मोहन टॉकिज और खसखसवाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गईं दुकानें और मकानों को बुलडोजर चला. इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इस घटना में आतंकी संगठनों का भी हाथ हो सकता है, जिसे लेकर जेबीएम और सिमी के लिंक भी खंगाले जा रहे हैं.

बाघ की मौत ने उठाए लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवे पर सवाल, 960 करोड़ रुपये खर्च के बावजूद नहीं रुक रहीं जानवरों की मौतें

छिंदवाड़ा में देश का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे बनाया गया है. इस हाइवे में पेंच टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी आसानी से नीचे से आ जा सकते हैं और ऊपर से वाहन गुजरते हैं. इसके बावजूद भी वन्यजीवों की मौतें हो रही हैं.

kamada Ekadashi 2022 : इस व्रत से होगी मोक्ष की प्राप्ति जानें विशिष्ट महत्व, व्रत विधि और पारण का नियम

चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी (kamada ekadashi vrat muhurta) की विधिवत पूजा-अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. भगवान विष्णु की कृपा मिलने से अनजाने में किये गए पापों, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, मनुष्‍य को पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है. (kamada ekadashi 12 april 2022) .

Love Horoscope : इन 7 राशियों की लव-लाइफ में आएगी बहार, मिलेगा पार्टनर का साथ और सम्मान

आज 12 अप्रैल 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.