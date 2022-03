पीएम ने 5.21 लाख हितग्राहियों को कराया गृह प्रेवश, कहा- साथ में लड़ने से झुक जाती है गरीबी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को गृह प्रवेशम् के लिए बधाई दी. गरीबी को लेकर कहा कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है, तो उसमें लड़ने का हौसला आता है. एक गरीब और ईमानदार सरकार मिलकर साथ लड़ते हैं तो गरीबी झुक जाती है.

एमपी में गर्मी का सितम: सावधान ! अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 41-44 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान

मार्च के महीने में बढ़ते तापमान ने एमपी में भीषण गर्मी के संकेत दे दिए हैं. राजधानी भोपाल में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों में तापमान 41-44 डिग्री सेल्सियस रहेगा. (Temperature rise in MP)

MP Fuel Price Today: लगातार आज 7 वें दिन भी बढ़े पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या हैं नये रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 7 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

मंदसौर का महाघंटा: भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में स्थापित हुआ 37 क्विंटल का घंटा, ऐसे आया आइडिया

मंदसौर में मंगलवार को भारत का सबसे बड़ा 37 क्विंटल घंटा अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में स्थापित हो गया है. इस महा घंटे की कीमत 36 लाख रुपये बतायी जा रही है.

हॉकी को बढ़ावा देने के लिए लगेंगी दो और नई टर्फ, जल्द बनकर तैयार होगा मिनी खेल मैदान

हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले भोपाल को दो और नई टर्फ मिलने जा रही हैं. 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत से पुरुष हॉकी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जहां राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टूर्नामेंट भी आयोजित किए जा सकते हैं. दो और टर्फ लगने के बाद मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 6 हो जाएगी.

सागर यूनिवर्सिटी में नमाज विवाद: मामले की जांच जारी, आज रिपोर्ट पेश होने की संभावना

सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा द्वारा हिजाब पहनकर नमाज़ पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 6 सदस्यों की कमेटी गठित कर तीन दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा था. शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण इस मामले की जांच 28 मार्च यानी सोमवार को शुरू हो पाई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम को जांच रिपोर्ट पेश की जायेगी. (Sagar University Namaz controversy Investigation)

ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज और जयारोग्य अस्पताल को कुर्की का नोटिस, जानिए बड़ी वजह

ग्वालियर नगर निगम बकायेदारों से कर वसूली में जुट गया है. निगम ने मेडिकल कॉलेज और जयारोग्य अस्पताल को दिया 4 करोड़ रूपये की बकाया राशि के लिए कुर्की का नोटिस थमाया है. नोटिस में कहा गया है कि उनकी सरकारी गाड़ी, ऑफिस की संपत्ति को कुर्क कर यह राशि वसूली जाए.

सावधान ! वाट्सएप पर कुलपति की फेक आईडी बनाकर कर्मचारी से 50 हजार ठगे, कई लोग ठगी से बचे, ऐसे हुआ खुलासा

फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों को झांसा देकर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कभी फोसबुक पर तो कभी वाट्एपएप पर फेक आईडी के माध्यम से ठग संबंधित के परिचितों को चपत लगा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में आया है. जालसाजों ने एक कुलपति की फेक आईडी से कर्मचारी से 50 हजार रुपये ठग लिए. (fake ID of Vice Chancellor on WhatsApp) ( empolyee cheated by social media)

10 डिसमिल जमीन पर 600 किलो स्ट्रॉबेरी पैदा कर कमाए 9 लाख रुपये ! तकनीक जानकर रह जाएंगे दंग

जबलपुर में रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉ. एके नायडू ने 10 डिसमिल में स्ट्रॉबेरी की खेती की है. पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती कर लगभग 600 किलो का उत्पादन कर चुके हैं.

उज्जैन में बाबा महाकाल का चंदन और अबीर से हुआ आकर्षक श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर धारण किया चांदी का त्रिशूल

मंगलवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद बाबा के मस्तक पर भांग लगाकर चांदी का त्रिशूल लगाया गया और फिर चंदन और अबीर से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)