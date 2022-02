श्वेता तिवारी के "ब्रा" वाले बयान में अब फंसे ''शो स्टॉपर" के स्टार कास्ट, शिवपुरी के एक एडवोकेट ने भेजा कानूनी नोटिस

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं' वाले बयान से अब ''शो स्टॉपर" के स्टार कास्ट भी कानूनी पचड़े में पड़ गये हैं. शिवपुरी के एडवोकेट ने श्वेता तिवारी सहित वेब सीरीज के कलाकारों को कानूनी नोटिस भेजा है. (Shweta Tiwari controversy)

अब दर्शन ही नहीं खजराना गणेश मंदिर में मिलेगी विशेष शिक्षा, पढ़िए कैसे

इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की प्रबंध समिति ने एक संस्कृत विद्यालय खोलने का फैसला लिया है. धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मंदिर की पूजा परंपराओं, वेद और ज्ञान का अध्ययन भी किया जा सकेगा. इसके साथ ही मंदिर में अब बाहर से आने वाले भक्तों के ठहरने का भी इंतजाम रहेगा. (khajrana ganesh temple)

इंदौर से राजस्थान और महाराष्ट्र में भेजे जा रहे थे मिलावटी मसाले, 10 लाख का सामान जब्त

इंदौर में पालदा औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई. इसके तहत पुलिस ने भारी मात्रा में मिलावटी मसाले बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपी प्रोपराईटर कमल जैन के खिलाफ करवाई की है. (Police raid on spice factory) (Police action against adulterers in Indore)

7 फरवरी को आयेगी भाजपा नेत्री की गौशाला में मिले गायों के शव की जांच रिपोर्ट, कांग्रेस का आरोप एमपी में पांच साल में 5,577 गायों की मौत

बैरसिया गौशाला कांड की जांच रिपोर्ट 7 फरवरी 2022 को सौंपी जायेगी. इस मामले में भाजपा से संबद्ध संचालिका निर्मला शांडिल्य के खिलाफ पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है. कांग्रेस का आरोप है कि एमपी में पिछले पांच साल में 5,577 गायों की मौत हुई है.

किन्नरों ने पूरे किए गरीब मां के सारे सपने, पहले बेटी की शादी कराई और फिर किये कई काम, जानिए

मुरैना के अंबाह में किन्नरों ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए एक विधवा व बेसहारा बुजुर्ग महिला की बेटी की शादी कराई, भाई बनकर भात की रस्म निभाई और जब उस युवती के बेटा हुआ तो हजारों रूपए के उपहार भेंट किए.

बैरसिया गौशाला कांड: कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी, स्वामी अखिलेश्वरानंद बोले- कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी

एमपी में गायों के नाम पर सियासत जारी है. भोपाल के बैरसिया में भाजपा नेत्री निर्मला शांडिल्य की गौशाला में गायों की मौत की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है. जिसे लेकर प्रदेश के गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि महाराज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. (politics in name of cow in mp)

उज्जैन में बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज, अब इलाज के लिए मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा

उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनने को लेकर आधिकारिक मुहर लग गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीपीपी फंड से इस सत्र से मेडिकल कॉलेज शुरू करने की बात की है. मेडिकल कॉलेज बनने से लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा बेहतर इलाज यहीं मिल जाएगा.(Medical college for Ujjain)

इंदौर में 6 हजार हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स का रुका वेतन, पढ़िए ऐसा क्यों हुआ

इंदौर कलेक्टर के निर्देश पर ऐसे छह हजार हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का वेतन रोक दिया गया है, जिन्होंने ड्यू डेट के बावजूद भी बूस्टर डोज नहीं लगवाया है. इनका वेतन तभी दिया जाएगा जब ये अपना प्रिकॉशन डोज का प्रमाण पत्र अपने विभाग में देंगे. (Indore administration strict on booster dose)

3 फरवरी का राशिफलः मेष राशि के जातक आज करें ये काम, व्यापार में होगा मुनाफा, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, आज भोपाल में 107.21 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है पेट्रोल

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.