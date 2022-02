एमपी बजट 2022: सीएम शिवराज ने बुलाई बीजेपी विधायकों की बैठक, अनदेखी पर कांग्रेसी विधायकों ने खोला मोर्चा

बजट 2022 पर सीएम शिवराज ने बुलाई बीजेपी विधायकों (CM Shivraj called meeting of BJP MLAs on Budget 2022) की बैठक, जिससे कांग्रेसी विधायक नाराज हो गए और सतीश सिकरवार ने सीएम को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है.

पणजी में गरजे सीएम शिवराज! 2014 के बाद दुनिया में बदली भारत की पहचान

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दक्षिण गोवा जिले के मुरगांव में चुनावी रैली (shivraj singh in murgaon for campaigning of BJP candidates) की. उन्होंने कहा कि 2017 में सभी चार सीटों पर भाजपा की जीत 2022 में दोहराई जाएगी. भारत ने 2014 के बाद दुनिया में अपनी पहचान बदली है.

पिछले 24 घंटे में 71777 लोगों की जांच हुई. इनमें 6243 नए कोरोना पॉजिटिव (mp corona update) मिले हैं. इस तरह संक्रमितों की संख्या 973744 हो गई है. वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 8.6 % पर पहुंच गई है. इसी दौरान 5 मरीजों की मौत भी हुई है और 17 फरवरी से ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जबकि अकेले राजधानी भोपाल में ही 100 से अधिक बच्चे संक्रमित हैं.

धार: भोजशाला में बसंत पंचमी पर होगा सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन, प्रशासन ने किए सिक्युरिटी के पुख्ता इंतजाम

इंदौर जोन डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी नें आगामी बसंत पंचमी को लेकर धार स्थित भोजशाला का निरीक्षण किया. भोजशाला में 5 फरवरी को बसंत पंचमी पर हर वर्ष की तरह ही हिंदू समाज की ओर से मां वाग्देवी सरस्वती पूजन का आयोजन भव्य रुप से किया जा रहा है. जिसको लेकर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं.

हीरों की नगरी पन्ना में फिर होगी नीलामी, 139 नग हीरों में ये रहेंगे आकर्षण का केंद्र

बेशकीमती हीरों के लिए विश्वविख्यात हीरों की नगरी पन्ना में अब हीरा नीलामी की तैयारियां की जा रही हैं. दरअसल, आने वाली 24 फरवरी से तीन दिवसीय हीरा नीलामी का आयोजन किया जाएगा. जिसका प्रकाशन हीरा कार्यालय के द्वारा कर दिया गया है.

देवास से कमलनाथ का प्रहार, बोले- मोदी की दाढ़ी के साथ बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का भाव

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास पहुंचे. जहां उन्होंनें प्रसिद्ध माताजी टेकरी पर स्थित माँ तुलजा भवानी और चामुंडा माँ की पूजा अर्चना की. इसके बाद कमलनाथ ने एक सभा को संबोधित किया. इस दौरान कमलनाथ ने देवास से कांग्रेस के प्रदेशव्यापी घर चलो,घर-घर चलो अभियान की शुरुआत की. साथ ही भाजपा पर जमकर हमला बोला.

Luka Chuppi 2 Shooting: फिल्म लुका छुपी-2 में विक्की-सारा संग दिखेगी खरगोन की नन्हीं कलाकार

खरगोन विक्की कौशल और सारा अली खान की आने वाली फिल्म लुकाछुपी-2 की शूटिंग (Luka Chuppi 2 Shooting) हाल ही में इंदौर में खत्म हुई है. फिल्म की कुछ शूटिंग खरगोन जिले में भी की गई है. इस अपकमिंग फिल्म में खरगोन जिले की उभरती नन्हीं कलाकार (Khargone child artist seen in luka chuppi sequel) भी नजर आएगी.

जहर की पुड़िया लेकर एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता, बोली- इंसाफ नहीं मिला तो यहीं दे दूंगी जान

ब्लैकमेलिंग से परेशान महिला (woman blackmailing through private photo video) जहर की पुड़िया लेकर जान देने एसपी ऑफिस पहुंच गई, तब कहीं जाकर पुलिस की नींद टूटी और एसपी ने चौकी प्रभारी को फटकार लगाते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

'विदेशी मेहमानों' का शिकार! सतपुड़ा जलाशय में शिकारियों ने बिछाया जाल, दो नाबालिग गिरफ्तार

उत्तर वन मंडल बैतूल के सतपुड़ा जलाशय में पक्षियों का जाल लगाकर शिकार (Hunting of birds in Satpura reservoir) किया जा रहा है. वन्य प्राणी संरक्षक आदिल खान की शिकायत पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो बच्चों को पकड़ा है.

MP Fuel Price Today: फरवरी के दूसरे दिन भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानें अपने शहर फ्यूल रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.