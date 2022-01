हैदराबाद: देश और दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच गुरुवार को शेयर बाजार (Share Market) में खुलते के साथ ही गिरावट दर्ज की गई. गुरुवार सुबह बाजार खुलने के साथ ही गिरावट शुरू (sensex and nifty falls in early trade) हो गई जो पहले आधे घंटे में 700 अंक से ज्यादा गिर गया. जो करीब 2 घंटे बाद 800 अंक से ज्यादा गिर गया. बुधवार को सेंसेक्स (Sensex) एक बार फिर 60 हजार अंकों के पार पहुंच गया था. बुधवार को सेंसेक्स 60,223.15 पर बंद हुआ था. गुरुवार सुबह गिरावट के साथ ही सेंसेक्स 59,400 के (sensex falls in early trade) आस-पास पहुंच गया.

निफ्टी (Nifty) में भी गुरुवार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. दिन की शुरुआत में ही निफ्टी 200 अंक से ज्यादा गिर गया. सेंसेक्स की ही तरह निफ्टी भी बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे. निफ्टी 17,925 पर बंद हुआ था. जो गुरुवार सुबह बाजार खुलने के पहले घंटे में ही 200 से ज्यादा अंक गिरकर 17,700 के आस-पास (nifty falls in early trade) पहुंच गया. जानकार मानते हैं कि कोरोना संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमीक्रोन के दुनियाभर में बढ़ते मामलों का असर बाजार पर भी पड़ेगा. भारत में भी गुरुवार सुबह 90 हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. जबकि ओमीक्रोन के मामले देश में 2630 तक पहुंच गए हैं.

बाजार खुलते ही क्या हुआ ?

वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख और एचडीएफसी, इंफोसिस तथा टीसीएस के शेयरों के नुकसान में जाने के साथ बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई है. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 489.89 अंक या 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,733.26 पर पहुंच गया. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 142.95 अंक या 0.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,782.30 पर कारोबार कर रहा था. सेंसेक्स में सबसे अधिक करीब दो प्रतिशत की गिरावट एचडीएफसी में हुई. इसके अलावा एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा और टीसीएस भी घाटे में थे. दूसरी ओर भारती एयरटेल, सन फार्मा, डॉ रेड्डीज और टाटा स्टील के शेयर भी नुकसान में रहे.

पिछले सत्र में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 367.22 अंक यानी 0.61 प्रतिशत मजबूत होकर 60,223.15 अंक पर बंद हुआ था. इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 120 अंक यानी 0.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,925.25 अंक पर बंद हुआ था. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक बुधवार को पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने 336.83 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.13 प्रतिशत गिरकर 79.89 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था.

