समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग (Mob Lynching In Samastipur) का मामला सामने आया है. जिले के विभूतिपुर थाना इलाके में ग्रामीणों ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (Youth beaten to death in Samastipur ) कर दी. बताया जा रहा है कि बैल चोरी करने आए युवक को रंगे हाथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी जिससे मौके पर ही युवक मौत हो गई.

समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग: दरअसल मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकहबीब वार्ड संख्या-9 का है, जहां 1 अगस्त की रात 1 बजे सुख लाल सहनी के घर पर तीन की संख्या में पहुंचे चोर बैल चोरी कर रहे थे. इसी दौरान गृहस्वामी और आसपास के लोगों को चोरी की भनक लग गयी. फिर सभी ने मिलकर एक चोर को पकड़ लिया. वहीं दो चोर भागने में सफल रहे.

''1 अगस्त की रात 1 बजे की ये घटना है. मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वीडियो के आधार पर लोगों को चिह्नित किया जा रहा है. परिजन की तरफ से अभी आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन देने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी. पुलिस इस मामले तफ्तीश कर रही है''. - सहियार अख्तर, रोसड़ा डीएसपी

बैल चोरी करने आए युवक की पीट-पीटकर हत्या: इसके बाद भीड़ ने उक्त चोर की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस दौरान किसी ने पिटाई का वीडियो भी बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. सूचना पर पहुंची विभूतिपुर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.