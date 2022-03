लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. मंत्री परिषद की बैठक के बाद सीएम ऐलान किया है कि 15 करोड़ गरीब लाभार्थियों को तीन महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा (Free ration for three months to 5 crore poor beneficiaries). इस योजना की अवधि तीन माह के लिए आगे बढ़ाई गई है. यानी अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून माह तक फ्री राशन दिया जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी. देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा था. सीएम योगी ने कहा कि खाद्यान्न के साथ दाल और नमक, चीनी आदि का पैकेट भी दिया जा रहा था. अब अगले 3 महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को यह लाभ मिलता रहेगा.

बता दें कि कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे. राज्य में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान इस योजना ने एक निर्णायक भूमिका निभायी थी. योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, जिसके बाद उनके नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार सुबह यहां हुई.

मंत्री परिषद की बैठक के बाद वीडियो से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व सुरेश खन्ना उपस्थित रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नव गठित सरकार का पहला निर्णय लिया है कि तीन महीने फ्री राशन योजना को बढ़ाया जाना है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी. देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा था और पहले यह योजना मार्च 2022 तक ही थी. खाद्यान्न के साथ दाल और नमक, चीनी आदि का पैकेट भी दिया जा रहा था और अगले 3 महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगो को यह लाभ मिलता रहेगा. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक सभी कैबिनेट मंत्री सभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व सभी राज्य मंत्री स्तर के मंत्री उपस्थित थे.

पढ़ें : शपथ के बाद CM का पहला निर्देश, परफॉर्मेंस बेस्ड कार्यों पर दें जोर, रखें हर गतिविधियों पर नजर