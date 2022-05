गुरुग्राम: हरियाणा में क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. गुरुग्राम में युवती से दुष्कर्म के बाद चाकू मारने का मामला सामने (Woman Raped Stabbed in gurugram) आया है. पीड़िता को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है. गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज एक आरोपी (one accused Arrested) को गिरफ्तार कर लिया है.

दो लोगों ने किया दुष्कर्म : गुरुग्राम के नाथुपुर इलाके का ये मामला सोमवार (rape in gurugram) का है. 24 साल की युवती का पति उस वक्त घर पर नहीं था. पति के मुताबिक उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि उसे चाकू मारा गया है. जब पति घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि दो लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म (Woman raped in Gurugram) किया और फिर पेट में चाकू मारकर (stabbed after rape in gurugram) फरार हो गए. जिसके बाद पीड़िता को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया.

पुलिस ने किया मामला दर्ज- पीड़िता के पति ने डीएलएफ फेज-3 थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस के मुताबिक पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है और फिलहाल पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. गुरुग्राम में युवती से रेप के बाद चाकू मारने के मामले में पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार (Rape accused arrested in Gurugram) कर लिया है, जिसकी पहचान बिहार निवासी अनिल ठाकुर के रूप में हुई है. वहीं दूसरा आरोपी फरार चल रहा है. गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

