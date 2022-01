अमरावती : आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रेनीगुंटा में एक विभत्स वारदात (Incident took place in Renigunta, Chittoor district in andhra pradesh) को अंजाम दिया गया. एक महिला ने बेरहमी से पति का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया. पुलिस के मुताबिक रवि चंद्रन (53) और वसुंधरा नाम के दंपति रेनिगुंटा में रह रहे थे (couple Ravi Chandran (53) and Vasundhara ).

उनका एक 20 साल का बेटा है. गुरुवार की सुबह दंपति के बीच मामूली कहासुनी हुई. इस बात से नाराज वसुंधरा ने अपने पति की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद उसने एक थैले में सिर लेकर थाने में पहुंच गयी और आत्मसमर्पण कर दिया.

महिला ने चाकू से किया पति का सिर कलम (वीडियो)

ये भी पढ़ें- सारण में 3 दिनों में 9 लोगों की संदिग्ध मौत, परिजनों ने माना- 'जहरीली शराब ने ली है जान'

इस वारदात से सभी आहत है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इस निर्मम हत्या की जांच की. शव को पोस्टमार्टम के लिए तिरुपति एसवी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया. रेनीगुंटा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है.