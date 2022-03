नई दिल्ली: UNGA में रूस के खिलाफ प्रस्ताव (UNGA passes resolution against Russia) पास हो गया है. भारत सहित 35 देशों ने वोटिंग से परहेज किया है. जानकारी के अनुसार रूस के खिलाफ प्रस्ताव में भारत ने यूएनजीए में रूस के खिलाफ मतदान से परहेज (India refrains from voting against Russia at UNGA) किया. पक्ष में कुल 141 वोट पड़े जबिक 5 वोट विरोध में पड़े हैं. 35 देशों ने परहेज किया है.

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में रूस के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत वासिली नेबेंजिया (Ambassador Vasily Nebenzia) ने कहा कि हम नागरिक सुविधाओं और नागरिकों पर हमले नहीं कर रहे हैं. यूक्रेन का शांतिपूर्ण परिदृश्य तब हो सकता है जब कट्टरपंथी अपने पीछे छिपने के बजाय नागरिक जीवन को संरक्षित करने के बारे में चिंतित हों.

रूस ने की भारत की तारीफ

इससे पहले रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग न करने के भारत के कदम की तारीफ की है. रूस की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन मसले को लेकर भारत ने जिस तरह का निष्पक्ष और संतुलित रुख दिखाया है, हम उसकी तारीफ करते हैं. रूस की ओर से ये भी कहा गया है कि हम यूक्रेन मसले को लेकर भारत के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

वहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में सैनिकों के हताहत होने की पहली रिपोर्ट देते हुए कहा कि उसके 498 सैनिकों की मौत हो गई, 1,597 घायल हो गए.