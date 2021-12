गोपालगंज : बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. लेकिन यहां अक्सर शराब लूट की खबरें आती रहती हैं. ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की है. यहां लोगों की भीड़ जिस गाड़ी पर टूट पड़ी (Liquor Loot in Gopalganj) है, वो शराब तस्करों की गाड़ी है. इस वीडियो में लोग शराब लूटते हुए दिख रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ( Viral Video Of Liquor Loot in Gopalganj) हो रहा है.

दरअसल, गोपालगंज के उचकागांव थाना के बदरजिमी बाजार में शराब लदी एक बोलेरो कार ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी. बताया जाता है कि इसके बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. मौके पर मौजूद लोग जब तक जमा होते ड्राइवर भाग निकला.

बिहार में शराब की लूट

इसके बाद आक्रोशित लोग गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे. घटना के बाद भीड़ ने बोलेरो कार के अंदर देखा तो उसमें शराब रखी थी. फिर क्या था. भीड़ में मौजूद चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग या फिर महिलाएं सभी गाड़ी में रखी शराब को लूटने लगे. इधर, घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन, पुलिस के पहुंचने के पहले ही लोगों ने शराब की एक-एक बोतल लूट ली थी. इस दौरान कुछ युवकों ने बुलेरो से शराब लूट रहे भीड़ की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बताया जाता है कि तस्वर विदेशी शराब की डिलिवरी देने बिहार आया था. इस दौरान यह हादसा हो गया. हालांकि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि विदेशी शराब कहां से लाई गई थी और इसकी डिलिवरी कहां कि जानी थी.

नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.