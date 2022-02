लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है. इस बीच प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीरो सर्वे (sero-prevalence survey undertaken by the up state health department) का रिजल्ट जारी किया गया है. इसमें राहत भरी खबर सामने आई है. सीरो सर्वे के मुताबिक, प्रदेश में कोविड-19 के टीके (Covid-19 vaccine in Uttar Pradesh) की एक खुराक लेने वाले लोगों में 90 फीसदी से ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता विकसित (developed resistance against the virus) हो चुकी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि राज्यभर से सर्वेक्षण के लिए नमूने लिये गए थे जिनके परिणाम आ गए हैं. परिणाम से पता चला है कि प्रदेश के 90 प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, जो हाई लेवल की है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना टीकाकरण (total number of doses administered in UP) के कुल 26.46 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं. यूपी में किशोरों के अलावा, पहली खुराक लेने वाले 15.82 करोड़, पूर्ण टीकाकरण वाले 10.48 करोड़ और एहतियाती डोज लेने वाले 15.35 करोड़ लोग शामिल हैं.

अमित मोहन प्रदान के मुताबिक, यूपी में एक करोड़ से अधिक किशोरों ने कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली (1 crore teenagers in UP taken the first dose) है जो कि राज्य की जनसंख्या का 71 प्रतिशत है. उन्होंने प्रदेश की जनता से अपनी दूसरी या एहतियाती डोज लेने का आग्रह किया. साथ ही टीका लगाने और व्यक्तिगत और समाज के हित के लिए कोविड-9 प्रोटोकॉल का पालन करने का भी आग्रह किया.

उधर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों को किशोरों और युवाओं को दूसरी खुराक दिलाने की व्यवस्था कराने को कहा है. मंत्रालय ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राज्यों से बच्चों और युवाओं को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी संचार रणनीति विकसित करने को कहा है.

बता दें कि, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के एक लाख 72 हजार 433 नए केस सामने आए और 1008 लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15 लाख 33 हजार 921 हो गई है. वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 लाख 98 हजार 983 हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, कल दो लाख 81 हजार 109 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3 करोड़ 97 लाख 70 हजार 414 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया है कि भारत में बुधवार को कोरोना वायरस के लिए 15 लाख 69 हजार 449 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 73 करोड़ 41 लाख 92 हजार 614 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं.

(आईएएनएस-इनपुट)