नई दिल्ली : केंद्र की शीर्ष भर्ती एजेंसी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी परीक्षाओं के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इसे आयोग की वेबसाइट 'www.upsc.gov.in' और 'upsconline.nic.in' पर चौबीसों घंटे काम करने के आधार पर (One Time Registration platform launched) लॉन्च किया गया है. आयोग के अनुसार, ओटीआर उम्मीदवारों के लिए काफी उपयोगी होगा, क्योंकि यह न केवल उन्हें यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी बाद की परीक्षा के लिए अपने मूल व्यक्तिगत विवरण को फिर से भरने से बचाएगा, बल्कि गलत जानकारी प्रस्तुत करने की किसी भी संभावना को भी समाप्त करेगा. इसके साथ ही यह उन्हें उनके मूल व्यक्तिगत विवरण के रूप में उम्मीदवारों द्वारा स्वयं मान्य करने की भी सुविधा प्रदान करेगा. UPSC OTR launch . One Time Registration platform launched for UPSC exam .

आयोग के अनुसार, उम्मीदवार, जो आयोग की किसी भी भविष्य की परीक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी मूल व्यक्तिगत जानकारी भरकर ओटीआर प्लेटफॉर्म में खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है. आयोग ने कहा कि एक बार उम्मीदवार का पंजीकरण पूरा हो जाने के बाद, सूचना आयोग के सर्वर में सुरक्षित रूप से संग्रहीत रहेगी. चूंकि ओटीआर में एक उम्मीदवार की लगभग 70 प्रतिशत जानकारी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वत: ही भर जाएगी, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने/जमा करने का समय काफी कम हो जाएगा.

एक उम्मीदवार की जानकारी उस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वत: भर जाएगी, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है. आयोग ने कहा कि भविष्य में किसी भी जटिलता से बचने के लिए ओटीआर निर्देशों को पढ़ने और OTR में जानकारी को अत्यधिक सावधानी से भरने की सलाह दी जाती है. UPSC OTR launched --आईएएनएस

