जयपुर : राजस्थान दौरे पर आए यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने जयपुर में मंगलवार को ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी जनमत में भरोसा रखती है और उन्हें यकीन है कि आज भी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है, इसलिए उनकी पार्टी सत्ता में बहुमत के साथ वापसी करेगी. जब उनसे पूछा गया कि सपा एग्जिट पोल के दावों को खारिज कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हम परिणाम जानते हैं और 10 तारीख को बाकी भी जान जाएंगे.

अयोध्या में राम मंदिर और बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद भाजपा का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? इस सवाल पर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 'हर घर मोदी, हर घर योगी' के नारे के साथ इस चुनावी वैतरणी को पार करने का प्रयास किया है. इन दोनों नामों का मतलब ही विकास होता है. विकास को लेकर पांच साल के योगी राज में उत्तर प्रदेश ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं. दिनेश शर्मा ने यह भी बताया कि भाजपा की सरकार ने यूपी में हर मोर्चे पर कामयाबी की इबारत को लिखा है.

दिनेश शर्मा से खास बातचीत

महिला दिवस पर क्या खास

आठ मार्च का दिन महिलाओं को समर्पित है, इस लिहाज से जब उनसे पूछा गया कि अगर यूपी में भाजपा सरकार बनाती है, तो भाजपा की तरफ से महिलाओं के लिए क्या तोहफा होगा? इस सवाल के जवाब में दिनेश शर्मा ने कहा कि चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो या फिर महिला सुरक्षा के अन्य मुद्दे, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है. उन्होंने कहा कि आगे भी देश की आधी आबादी के उत्थान का काम (BJP Govt Work Done for Women in UP) करना चाहेंगे. दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने एक एजेंडे के साथ काम किया है, ताकि शोषण नहीं महिलाओं का विकास हो.

'मैं दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता'

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उनकी भूमिका को लेकर सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, 'मैं वार्ड स्तर से उठा हुआ कार्य करता हूं और मुझे भूमिका से ज्यादा पार्टी के लिए काम में रुचि रहती है. कैडर बेस्ड पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए पद नहीं पार्टी महत्वपूर्ण होती है. भाजपा नेता ने यह भी कहा कि मुझे पार्टी आलाकमान के निर्देश के अनुसार काम करना होता है. जिस प्रकार का निर्देश केंद्रीय नेतृत्व से मिलेगा, मैं उसी भूमिका के अनुसार काम करूंगा.

पढ़ें : यूपी चुनाव प्रचार थमने के बाद सालासर धाम पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, की यह प्रार्थना...