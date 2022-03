नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत (Huge victory in Uttar Pradesh) के बाद अब भाजपा में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है. सरकार के स्वरूप और मंत्रिमंडल के गठन (Forms of Government and Formation of the Cabinet) को लेकर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Caretaker Chief Minister Yogi Adityanath) रविवार, 13 मार्च को राजधानी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. दिल्ली दौरे के दौरान रविवार को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) से मुलाकात करेंगे. बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार के स्वरूप, मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को लेकर भी प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करेंगे.

उत्तर प्रदेश में सरकार गठन को लेकर रविवार से ही भाजपा में प्रदेश के नेताओं के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा. दिल्ली में राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के नेताओं के बीच होने वाली बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से शपथ ग्रहण की तारीखों को लेकर भाजपा के आला नेताओं को कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसे लेकर दिल्ली की बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा. पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि 14 मार्च तक उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण हो जाए, क्योंकि उसके बाद हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त 1 महीने तक नहीं है. हालांकि, फिलहाल यह कहा जा रहा है कि होली के बाद योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है.

योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा , अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ ही भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं. आपको बता दें कि 10 मार्च को आए चुनावी नतीजों में भाजपा और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मिथकों को तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से बहुमत हासिल कर लिया है. भाजपा को अकेले 255 सीटों पर जीत हासिल हुई है. सहयोगी अपना दल ( एस ) को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है. इस तरह से 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा गठबंधन के खाते में कुल मिलाकर 273 सीटें आ गईं. इस प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जनादेश हासिल कर भाजपा ने इतिहास तो रच दिया है. हालांकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी हार ने जीत के मजे को थोड़ा तो किरकिरा कर ही दिया है. इस प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा को सरकार की रूपरेखा और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कई अहम और सख्त फैसले करने है, जिस पर आलाकमान के साथ विचार विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे.