लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2022 (up assembly election 2022) के पहले चरण के लिए अधिसूचना (notification for the first phase of up assembly election 2022) आज जारी होगी और साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा. इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है.

वहीं, नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी जबकि नाम 27 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे. मतदान 10 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी. पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच जोर आजमाइश होगी. इनमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सरधना, मेरठ और नोएडा की सीटों पर खास नजर होगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में सात चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए अधिसूचना शुक्रवार को जारी होगी और साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है. नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी जबकि नाम 27 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। आवश्यकता अनुसार मतदान 10 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी.

पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें से नौ सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं. पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच जोर आजमाइश होगी. इनमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सरधना, मेरठ और नोएडा की सीटों पर खास नजर होगी. पहले चरण में शामिल ज्यादातर सीटें 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा के हिस्से में आयी थीं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों पर सात चरणों में 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी तथा तीन और सात मार्च को मतदान होना है.

पीटीआई-भाषा