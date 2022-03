सतना : मध्य प्रदेश के सतना में जहरीली शराब पीने के बाद चार लोगों की तबीयत बिगड़ (Four people felt seek after drinking spurious liquor in MP) गई, जिनमें से तीन की मौत (Satna MP spurious liquor Three people died) हो गई है. वहीं, एक व्यक्ति की हालत नाजुक बतायी जा रही है. अस्वस्थ व्यक्ति को रीवा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब की वजह से ही तीन लोगों की मौत हुई है. वहीं, डॉक्टर भी शराब की वजह से मौत की आशंका जता रहे हैं. कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, इस घटना से दो दिन पहले भी एक व्यक्ति की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी. वहीं, सोमवार को कोरीलाल वंशकार और शंकर वंशकार सहित अन्य एक की मौत से सनसनी फैल गई है. कोरीलाल और शंकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, लेकिन तीसरे शख्स की मौत इलाज के दौरान हुई है. वहीं, चौथे शख्स का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा.