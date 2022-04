नई दिल्ली : RRR की अपार सफलता के बाद तेलगू स्टार राम चरण अब अपने काम से लोगों को दिल जीत रहे हैं. उन्होंने हाल ही में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लंगर लगवाया. हालांकि लंगर के दौरान रामचरण गोल्डन टेंपल में मौजूद नहीं थे.

राम चरण की वाइफ उपासना ने इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर गोल्डन टेंपल की यात्रा से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में उन्होंने राम चरण की ओर आयोजित लंगर सेवा के बारे में भी बताया. उपासना ने लिखा कि रामचरण वह 'आरसी 15' की शूटिंग में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पवित्र स्थल पर अपने पति का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने लिखा कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लंगर सेवा की मेजबानी कर कृतज्ञ महसूस कर रही हूं. इसने वास्तव में मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया. आरसी और मैं आपके प्यार से धन्य महसूस करते हैं और इसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं. इस मौके पर गुरुद्वारा समिति की ओर से उपासना को स्वर्ण मंदिर का एक चित्र भी भेंट किया गया.

लंगर सेवा के बारे में जानने के बाद रामचरण के फैंस राम चरण की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है. गॉड ब्लेस हिम, हि इज ट्रूली ए स्टार (God bless him. He is truly a star). एक दूसरे यूजर ने भी लिखा है कि इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आप दोनों हमें खुद का बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं. रामचरण के एक फैन ने ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि आप डाउन टु अर्थ बने रहें और अच्छी चीजें करना जारी रखें. लोगों से मिलने वाली हर दुआ उन्हें लंबे समय तक सफल बनाए रखेगी.

उधर, RRR के हिट होने के बाद इसके दूसरे सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह भगवा रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि उन्होंने हनुमान दीक्षा ले ली है. अब वह नियम के मुताबिक, करीब 21 दिन तक नंगे पैर रहेंगे और सात्विक भोजन करेंगे. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें वो भगवा रंग का कुर्ता-पायजामा पहने, गले में माला पहने और माथे पर तिलक लगाए नजर आ रहे हैं. इससे पहले रामचरण भी अयप्पा दीक्षा ले चुके हैं. अयप्पा दीक्षा में 41 दिनो तक ब्रह्मचर्य और कठोर व्रत का पालन किया जाता है. बता दें कि RRR पिछले महीने 25 मार्च को रिलीज हुई थी. ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक इस फिल्‍म ने वर्ल्‍डवाइड 1100 करोड़ के आंकड़े के करीब है. देशभर में इस मूवी ने 751.65 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है.

