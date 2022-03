नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन आज भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे डिजिटल शिखर सम्मेलन (Second India-Australia virtual summit ) के अवसर पर दोनों देशों के बीच नई पहल को लेकर रूपरेखा तैयार (lay the roadmap on new initiatives) करने और विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे.

डिजिटल शिखर बैठक में अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होने की उम्मीद है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश पैकेज की घोषणा करने की उम्मीद है. इस महीने के अंत तक दोनों देशों के बीच फसल काे लेकर समझौता करने की भी उम्मीद है.

वहीं, महत्वाकांक्षी ‘मुक्त व्यापार समझौता’ (एफटीए) के प्रथम चरण को संभवतया अंतिम रूप दिये जाने की उम्मीद है. आस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ फारेल ने संवाददाताओं से कहा, ‘हम इस महीने के अंत तक प्रथम चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर आशान्वित हैं.'

ये भी पढ़ें- इजरायल के प्रधानमंत्री दो अप्रैल से भारत की यात्रा पर

इस समय दोनों देशों का व्यापार अनुमानत: 12 अरब अमेरिकी डॉलर का है और उम्मीद की जा रही है कि वस्तुओं और सेवाओं पर प्रथम चरण के समझौते के साथ ही इसमें वृद्धि होगी. पीएम मोदी और मॉरिसन के बीच जून 2020 में हुई पहली डिजिटल शिखर बैठक के बाद सोमवार को बैठक होने वाली है. उस वक्त भारत-आस्ट्रेलिया संबंध को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक ले जाया गया था.

(एजेंसी)