बिलासपुर : वैसे तो फिल्म अभिनेताओं के दीवाने पूरे देश में रहते है, लेकिन दीवानगी ऐसी की हीरो को भगवान की तरह अहमियत देना थोड़ा अलग लगता (Sanjay Dutt unique fan in Bilaspur)है. बिलासपुर के एक शख्स ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को भगवान की तरह मान दे रखा (Fan gave god status to Sanjay Dutt in Bilaspur) है. उसके हर जन्मदिन को उत्साह की तरह मनाता है. उससे मिलने और उसकी झलक पाने हर साल मुंबई जाता है. यह दीवाना चाहे कोई धार्मिक त्योहार हो या राष्ट्रीय पर्व, संजय दत्त के साथ अपनी तस्वीर लगाकर पूरे शहर में पोस्टर लगाता है. ऐसा दीवाना जो संजय दत्त के जन्मदिन के अवसर पर अपने साल भर की कमाई का 25% राशि संजय दत्त के जन्मदिन पर खर्च करता है. अब इस व्यक्ति को बिलासपुर के लोग संजू बाबा के रूप में पहचानने लगे (craze of Sanju Baba of Bilaspur) हैं.

बिलासपुर में संजय दत्त का अनोखा भक्त

भारत में हमेशा से ही हीरो हीरोइन को अलग ही दर्जा दिया जाता ( Sanjay Dutt big fan in Chhattisgarh) है. लोग उनके काम और व्यक्तित्व से खुश होकर उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन बिलासपुर के रहने वाले चुट्टू अवस्थी ने उन्हें अपना भगवान बना रखा है. फिल्म अभिनेता संजय दत्त के चुट्टू अवस्थी ऐसे फैन है जो हर साल उनके जन्मदिन से लेकर धार्मिक पर्व और राष्ट्रीय पर्व में बधाई देने हजारों रुपए खर्च करते हैं. उनकी दुकान के सामने पूरे साल शुभकामनाओं के पोस्टर लगे रहते हैं. चुट्टू अवस्थी संजय दत्त को संजू बाबा कह कर पुकारते है. तीज त्योहारों में उनके और अपनी तरफ से शहरवासियों को बधाई के संदेश वाले पोस्टर पूरे शहर में लगा कर बधाई देते है. संजय दत्त के साथ अपनी तस्वीर लगाकर चुट्टू अवस्थी शहर वासियों को त्योहारों पर शुभकामनाएं देते हैं. जब वे 13-14 साल के थे तब संजय दत्त की एक फिल्में "फतेह"आई थी. फिल्म में संजय दत्त के किरदार ने उन्हें काफी प्रभावित किया. संजय दत्त "फतेह" फिल्म में देशभक्त का किरदार निभाया है. देश के प्रति प्रेम और संजय दत्त के एक्टिंग ने चुट्टू अवस्थी को उनका दीवाना बना दिया.

कैसे मनाते हैं जन्मदिन : चुट्टू अवस्थी हर साल 29 जुलाई को संजय दत्त का जन्मदिन मनाते हैं. वह इस दौरान शहर के चौक, चौराहों पर उनके जन्मदिन का बैनर, पोस्टर लगाते हैं. कट आउट तैयार कर उसे अपनी दुकान के सामने लगाते हैं . संजय दत्त के जन्मदिन पर वे बड़ा कार्यक्रम करते हैं. नाच गाने के साथ ही केक काटते हैं, और दोस्तों के साथ मिलकर शहर वासियों को केक बांटते हैं. चुट्टू अवस्थी साल भर में जितना कमाई किए रहते हैं. उसका 25% हिस्सा वे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और गरीबों में संजय दत्त के जन्मदिन वाले दिन उपहार और फल बांटकर खर्च करते हैं.