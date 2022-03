सहारनपुर : उत्तर प्रदेश में दलित पर क्रूरता की घटना सामने आई है. दबंगों ने न सिर्फ दलित की पिटाई की, बल्कि, उसके माथे पर तेजाब से त्रिशूल का निशान बना (Dalit youth attacked with acid in sharanpur up) दिया. दलित युवक ने अपने परिजनों के साथ थाने में जाकर इसकी शिकायत के साथ न्याय की गुहार लगायी है.

जानकारी के मुताबिक, सहारनपुर जिले में आदेश नामक दलित युवक ने सदर बाजार थाने में शिकायत की है कि होली के दिन उसे विशाल राणा नामक दबंग युवक ने फोन कर बुलाया था. वहां आदेश को शराब का गिलास साफ करने को कहा गया. इस दौरान शराब का गिलास आदेश के पैर लगने से गिर गया, जिसके बाद विशाल और उसका साथी टिंकू ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. जब आदेश ने इसका विरोध किया तो दबंग युवकों ने जाति सूचक शब्द कहते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी. इतने में ही दबंग युवक नहीं रूके.

आदेश का आरोप है कि चार युवकों ने उसके हाथ-पैर दबौच लिये और विशाल व टिंकू ने तेजाब से उसके माथे पर त्रिशूल का निशान बना दिया. इस दौरान उसने रिहाई की काफी मिनती की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी. जैसे-तैसे वह उनके चंगुल से भाग निकला और घर पहुंचकर आपबीती बतायी. आदेश अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचा जहां उसने आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित का कहना है कि थाने में तहरीर देने के बाद से आरोपी युवक उसे तहरीर वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि पीड़ित आदेश और आरोपी युवकों ने होली के दिन साथ बैठकर शराब पी थी. पुराने लेन-देन के मामले को लेकर कोई बात हुई है. प्राथमिक जांच में पाया गया कि आदेश नामक युवक को विशाल राणा और टिंकू को पैसे वापस देने हैं. पैसे न देने पड़े, इसलिए उसने उनके खिलाफ यह षडयंत्र रचा है. पुलिस को आगे की जांच से पता चला कि तेजाब की जगह केमिकल रंग से चेहरे पर निशान बना है.