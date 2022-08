रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं. शहर में चोरी, मारपीट और चाकूबाजी के बाद लूट की वारदातें बढ़ गई है.अपराधी बेखौफ होकर दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं. हालात ये हैं कि अब राजधानी रायपुर चाकूपुर के बाद लूटपुर बनता जा रहा है. ताजा मामला गंज थाना क्षेत्र का है, जहां एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में दिनदहाड़े लूट की घटना हुई (robbery in raipur) है. अज्ञात बदमाश ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के सिर पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर काउंटर में रखा कैश लेकर भाग गया. गंभीर रूप में घायल केंद्र के संचालक को व्यापारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसकी स्थिति नाजुक है.

सीसीटीवी में कैद वारदात: राजधानी रायपुर के गंज थाना क्षेत्र के फाफीडीह में लूट हुई है. एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र को इस बार लुटेरों ने निशाना बनाया है. इतना ही नहीं बल्कि केंद्र के संचालक वाय एल प्रकाश के सिर पर हथौड़े से वार किया गया (Robbery at SBI Customer Service Center in Raipur) है. प्रार्थी बी साई बाबू ने थाने में शिकायत की है कि व्यापरियों ने फोन कर इसकी सूचना दी. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है. जिसमें अज्ञात लुटेरा फोटो कॉपी कराने पहुंचा था. इसके बाद बैग से हथौड़ा निकालकर उसके भाई वाय एल प्रकाश के सिर की कनपटी की ओर तीन बार वार (operator was half dead by hitting a hammer ) किया. जिससे वह बेसुध हो गया. इसके बाद हमलावर हथौड़े से काउंटर को खोलकर कैश लेकर फरार हो गया .

रायपुर में लूट

जिंदगी और मौत से जूझ रहा संचालक : केंद्र के संचालक वाय एल प्रकाश के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. उसके भाई बी साई बाबू ने बताया कि '' घटना मंगलवार की शाम 5 बजे की है. हमलावर मास्क लगाया हुआ था. उसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष है. वीडियो में दिख रहा है कि हाथों में ग्लब्स पहनकर हथौड़े से घटना को अंजाम दिया है. थाने में शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.''



नहीं थम रही लूट की वारदात: शहर के आउटर के अलावा सिटी में भी लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है. एक दिन पहले ही गंज थाना क्षेत्र रायपुर में ही देर रात चार अज्ञात लुटेरों ने पंकज जोशी के घर में लूट की कोशिश की थी. गनीमत थी कि पंकज के घर में वफादार डॉगी था. डॉगी ने हमलावरों से भीड़कर पंकज के परिवार की जान बचाई थी. इस मामले के आरोपियों की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है. टिकरापारा मामले में हुई लूट के मामले में भी पुलिस के हाथ खाली हैं. दूसरी ओर शहर में बढ़ती लूट की वारदात से लोग खौफजदा हैं.

क्या कहती है पुलिस : गंज थाना प्रभारी आशीष यादव ने बताया कि '' एबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की घटना हुई है. एक अज्ञात युवक फोटो कॉपी कराने पहुंचा था. इसके बाद उसने हथौड़े से संचालक पर हमला कर हत्या के प्रयास और लूट की वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल कितने की लूट हुई. इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. क्योंकि संचालक गंभीर रूप से घायल है. अभी वह बताने की स्थिति में नहीं है. हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है. उसके आधार पर आरोपी की पतासाजी की जा रही है.''