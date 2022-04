बेलागवी : कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट (KCOCA) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को (KCOCA Court verdict on R. N. Nayak Murder Case) अंडरवल्र्ड डॉन बन्नंजे राजा समेत आठ लोगों को उद्योगपति आर. एन. नायक के मर्डर केस (businessman R. N. Nayak Murder Case) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई (underworld gangster Bannanje Raja and seven others sentenced to life imprisonment) है. एक अन्य दोषी के. एम. इस्माईल को 13 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. आजीवन कारावास के दोषियों पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

वहीं, आर.एन. नायक की पत्नी को 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. अदालत ने मैसूर पुलिस आयुक्त और उत्तर कन्नड़ के एसपी को आर.एन. नायक के बेटे और मैसूर की रहने वाली महिला गवाह को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश (police protection to son of R. N. Nayak) दिया है. 'थ्रीट किंग' के नाम से मशहूर बन्नंजे राजा कर्नाटक, बेंगलुरु और महाराष्ट्र के तटीय जिलों में कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त है जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, जबरन वसूली और अन्य शामिल हैं. आर.एन. नायक की हत्या की तीन करोड़ रुपये बतौर हफ्ता नहीं देने के कारण करवायी गई थी. विशेष अदालत के न्यायाधीश सी.एम. जोशी, प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश तथा केसीओसीए अदालत के न्यायाधीश ने आज बेलगावी में फैसला सुनाया.

बता दें कि KCOCA की विशेष अदालत (coca court in karnataka) ने 30 मार्च को मामले में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर बन्नंजे राजा और 9 लोगों को व्यापारी (Ankola businessman RN Nayak murdered) हत्याकांड में दोषी करार दिया था. न्यायाधीश सीएम जोशी ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 6वें, 11वें और 16वें आरोपियों को बरी कर दिया है. छठे आरोपी केरल के रबदीन फिचाई, बेंगलुरु के मोहम्मद शबंदरी 11वें आरोपी थे और 16वें आरोपी उत्तर कन्नड़ के आनंद रमेश को बरी कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- Businessman Murder case: कर्नाटक के पहले कोका केस में 10 आरोपी दोषी करार

अन्य आरोपियों में उत्तर प्रदेश से जगदीश पटेल, बेंगलुरु से अभि भंडारा, उडुपी से गणेश भजनत्री, केरल से के. एम. इस्माइल, हसन से महेश अचांगी, केरल से एम.बी. संतोष, बेंगलुरु से जगदीश चंद्रराज, उत्तर प्रदेश से अंकित कुमार कश्यप शामिल हैं. गौरतलब है कि यह गोलीबारी 21 दिसंबर 2013 को उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में हुई थी. पुलिस विभाग ने आरोपी के खिलाफ केसीओसीए अधिनियम दर्ज किया था और राज्य में केसीओसीए अधिनियम के तहत यह पहला मामला दर्ज (karnataka first case under KCOCA Act) किया गया था.

पढ़ें : गौरी लंकेश मर्डर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला, आरोपी पर चलेगा KCOCA के तहत मुकदमा

विशेष लोक अभियोजक के. जी. पुराणिक मठ और अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवप्रसाद अल्वा ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले आरोपियों के खिलाफ तर्क दिया है. शिवप्रसाद अल्वा ने कहा था कि कोर्ट ने फैसले के जरिए समाज को अच्छा संदेश दिया है.