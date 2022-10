रीवा। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित आनंद मार्ग विद्यालय में पढ़ने वाले तीसरी क्लास के छात्र को टीचर द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है. वहीं मामले पर अब पुलिस द्वारा जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को जब छात्र विद्यालय पहुंचा तो होमवर्क ना करने के चलते शिक्षिका ने उसकी बेदम पिटाई की. पिटाई करते हुए छात्र को लहूलुहान कर दिया. जिससे छात्र के शरीर में काफी चोट के निशान भी आए हैं. (rewa news) (teacher brutally beat up student in rewa) (fir against teacher in rewa)

होमवर्क न करने पर टीचर ने दी सजा

होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने दी बच्चे को सजा: शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित उपरहटी मोहल्ले में स्थित आनंद मार्ग विद्यालय में कक्षा तीसरी में पढ़ने वाला छात्र कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ घूमने गया था. जिसकी वजह से उसने स्कूल से छुट्टी ली थी. वहीं छुट्टियां खत्म करने के बाद जब वह सोमवार को विद्यालय पहुंचा तो उसकी एक टीचर स्कूल नहीं आई थी. वहीं अगले दिन जब मंगलवार को वह छात्र स्कूल पहुंचा तो टीचर ने होमवर्क के बारे में उससे पूछा तब छात्र ने होमवर्क की जानकारी ना होने की बात कही तो उन्होंने छात्र को पीटना शुरू कर दिया.

सिटी कोतवाली क्षेत्र स्थित आनंद मार्ग स्कूल का है मामला: बताया जा रहा है कि आनंद मार्ग स्कूल में लक्ष्मी नाम की शिक्षिका ने छात्र के साथ मारपीट करते हुए उसे लहूलुहान किया था. जिसके बाद छात्र जब घर पहुंचा तो परिजनों ने चोट का कारण पूछा तब बच्चे ने पूरी घटना बताई. जिस पर बच्चे की मां शिकायत लेकर विद्यालय पहुंची. मगर स्कूल में उसकी शिकायत सुनने के बजाय शिक्षकों द्वारा उनके साथ भी डांट फटकार कर दी गई. जिससे परेशान होकर छात्र की मां ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. अब पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है.

Jabalpur Maid Cruelty: हैवान 'आया', 2 साल के मासूम के साथ पार कीं क्रूरता की हदें, पिटाई कर बाथरूम में कर देती थी बंद

बच्चे ने कहा बड़े नाखून वाली मैम ने सात बार पीटा: मामले पर बच्चे ने कहा की वह आनंद मार्ग स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ाई करता है. बच्चे ने कहा की वह सोमवार स्कूल गया था लेकिन मैम स्कूल नहीं आई थी. उसे होमवर्क नहीं पता था जिसके कारण लक्ष्मी मैम ने उसकी पिटाई कर दी. बच्चे ने कहा मैम के नाखून बहुत बड़े थे और 7 बार उन्होंने उसकी पिटाई की बाल खींचा, पीठ और गाल में मारा.

बच्चे की मां ने दर्ज कराया थाने में शिकायत: वहीं मामले पर बच्चे की मां का कहना है की वह वह बच्चे के साथ बाहर गई हुई थीं. इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी गई थी. वह जब बाहर से लौटी तो होमवर्क ना किए जाने को लेकर स्कूल की टीचर लक्ष्मी कुंदेर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी है. मां का कहना है की टीचर के खिलाफ सिटी कोतवाली में शिकायत की गई है और वह उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: सिटी कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय ने बताया की उनके द्वारा मामले पर जांच शुरू की गई है. बच्चे के परिजनों ने आनंद मार्ग स्कूल की टीचर पर बच्चे के साथ मारपीट का आरोप लगाया है. जांच की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी. (rewa news) (teacher brutally beat up student in rewa) (fir against teacher in rewa) (rewa student brutally thrashed)