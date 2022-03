नेल्लोर : आंध्र प्रदेश के वाईसीपी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप (YCP leader accused of sexual harassment) लगा है. ये नेता आंध्र प्रदेश फिशरमेन को-ऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष कोंडूर अनिल बाबू (YCP leader Kondur Anil Babu accuse of rape case) हैं, जिनपर पीड़िता के पिता ने यौन उत्पीड़न के मामले में संलिप्तता के संगीन आरोप लगाए हैं. इसकी शिकायत पीड़िता के पिता ने राज्य एससी आयोग में दर्ज करायी (victim's father lodged complaint with state SC commission) है. इससे पहले थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर गुंटूर जिले के एक सांसद के प्रमुख समर्थक भूषणकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, अब दुष्कर्म की पीड़िता के पिता ने मामले में वाईसीपी नेता की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एससी आयोग (rape victims father lodged complain against YCP leader) से की है. उन्होंने शिकायत की है कि उनकी बेटी को अनिल कथित तौर पर उनके गेस्ट हाउस ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. आयोग ने शिकायत पाने के बाद पुलिस को इसकी जांच के आदेश दिए हैं. एससी आयोग के अध्यक्ष विक्टर प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता ने उन्हें याचिका सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि दुष्कर्म के मामले में केवल भूषणकर नहीं, बल्कि अन्य लोग भी शामिल हैं. गुंटूर पुलिस को अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच करने का निर्देश दिया.

पढ़ें : मकान मालिक और नौकर ने 14 वर्षीय किशोरी से किया दुष्कर्म, बच्ची गर्भवती

इधर, कोंडूर अनिल बाबू ने अपनी सफाई में कहा कि उनका दुष्कर्म के मामले से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि उनका कोई गेस्ट हाउस नहीं है. यह उनके राजनीतिक प्रतिष्ठा खत्म करने और उन्हें बदनाम करने की साजिश है. उन्होंने सवाल उठाया है कि ये मामला चार महीने पहले की है, अब क्यों उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं. वह किसी भी तरह के जांच में सहयोग करने को तैयार हैं.