पटनाः भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई (Dispute In bhojpuri Film And Music Industry) चल रही है. बीते दिनों पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच इसे लेकर घमासान देखा गया था. अब यह मामला तूल पकड़ लिया है. इस मामले को लेकर अभिनेत्री काजल राघवानी, अक्षरा सहित अन्य कलाकारों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं. वहीं, गायक व एक्टर राकेश मिश्रा ने इंडस्ट्री में छिड़े विवाद को लेकर बड़ा बयान (Rakesh Mishra on Pawan Khesari Dispute) दिया है.

राकेश मिश्रा ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है. यहां लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. इसके लिए चाहे वह जिस किसी भी प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें. लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि यह इंडस्ट्री वह डगर है जहां अभी कई लोग आएंगे और कई लोग जा चुके हैं. आने जाने वाले लोगों का सिलसिला लगा रहेगा लेकिन डगर कभी बंद नहीं होगी.

भोजपुरी एक मीठी भाषा है और यहां एक से एक गायक और कलाकार हुए हैं. आगे भी आते रहेंगे. इसपर किसी का एकाधिकार संभव नहीं है. उनका मानना है कि उनकी जो कुछ भी पहचान है, मेहनत से है. यह मेहनत ईगो में नहीं बदल सकता है. मेहनत और ईगो में बहुत फर्क है. उन्होंने कहा कि अगर हम संगीत से प्यार करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि संगीत एक समुद्र है. इसे कंट्रोल करना किसी के वश की बात नहीं है.

उन्होंने कहा कि भाषा पर अधिकार होना सही है, लेकिन उन्हीं की वजह से यह भाषा है यह सोचना गलत है. हमारे पुरखों ने जो विरासत छोड़ गए हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है.