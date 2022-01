नई दिल्ली/गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के प्रथम चरण में गाजियाबाद में 10 फरवरी को वाेट डाले जाएंगे. भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं काे लुभाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Union Defence Minister Rajnath Singh) ने गुरुवार काे गाजियाबाद के मोदीनगर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया. इससे पहले रक्षा मंत्री ने मोदीनगर स्थित प्राचीन श्री महामाया देवी मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना (Rajnath Singh at Shri Mahamaya Devi Temple in Modinagar) की.

रक्षा मंत्री के मंदिर में पहुंचने से पहले पुजारियों ने पूजा के लिए तैयारियां पूरी कर ली थीं. ऐसे में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने महामाया देवी मंदिर में मत्था टेक कर पूजा अर्चना की शुरुआत की. रक्षा मंत्री के साथ बागपत से सांसद सतपाल सिंह भी पूजा-अर्चना कर रहे थे.

समर्थकाें ने बताया कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा की जीत के लिए प्रार्थना की. पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की. इसके बाद वहां से मोदीनगर के हापुड रोड पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निकल पड़े. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 3:30 बजे मोदीनगर क्षेत्र के विभिन्न गलियों में भाजपा प्रत्याशी डॉ मंजू सिवाच के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क (Door to door campaign of Defense Minister in Modinagar) करेंगे.