रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज (Ratlam Government Medical College) में रैगिंग का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. वीडियो में जहां आधा दर्जन से ज्यादा सीनियर्स, जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग लेते नजर आ रहे हैं. इस दौरान जूनियर को लाइन में खड़ा कर उन पर थप्पड़ों की बरसात की गई. इतना ही नहीं रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन डॉ. अनुराग जैन हॉस्टल पहुंचे तो कुछ छात्रों ने उनके ऊपर भी शराब की बोतले फेंक दीं. जिसमें वे बाल बाल बच गए.

रतलाम सीनियर्स ने जूनियर्स को मारे थप्पड़

दिल्ली तक पहुंचा मामला: एक छात्र ने चुपचाप से इस वीडियो को बना लिया. पूरे मामले की शिकायत कॉलेज के अनुशासन समिति से की है. इतना ही नहीं शिकायतकर्ता ने दिल्ली में भी इस मामले की शिकायत की है. सीनियर छात्र अपने जूनियर्स के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है. रैगिंग करने वाले सीनियरों की पहचान हो गई है.

Jabalpur Railway: वृध्द को बेरहमी से पीटने वाला पुलिसकर्मी निलंबित, रीवा में था पदस्थ

सीनियर्स पर गाज गिरना तय: अनुशासन समिति के सूत्रों की माने तो जूनियर्स की रैगिंग लेने वाले सीनियरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है. इस मामले में सीनियर व जूनियर स्टूडेंट्स से पूछताछ की गई. बता दें कि रैगिंग का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले मई में भी रैगिंग की घटना सामने आई थी. तब आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया गया था.

(Ragging In Ratlam Government Medical College) (Ratlam Ragging Video goes viral) (Seniors slap juniors In Ratlam) (Slaps Juniors Video Goes Viral)