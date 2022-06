पटना: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का पटना में विरोध (Protest Against Kanhaiya Kumar In Patna) किया गया और देशद्रोही वापस जाओ के नारे लगाए गए. दरअसल कन्हैया अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) के खिलाफ मंच से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे. इसी दौरान कुछ युवाओं ने कन्हैया के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. पटनासिटी चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर सब्जी मंडी के पास कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह कार्यक्रम (Congress Satyagraha Program In Patna) का आयोजन किया गया था.

युवाओं ने किया कन्हैया कुमार का विरोध: कन्हैया कुमार के खिलाफ उतरे युवाओं की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से झड़प भी हो गई. पटना सिटी में कांग्रेस पार्टी द्वारा सैना में अग्निपथ बहाली के विरोध में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें कंहैया कुमार सहित बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन झा मौजूद थे. कन्हैया कुमार का भाषण जैसे ही हुआ खत्म हुआ कुछ युवक कन्हैया कुमार के खिलाफ नारा लगाने लगे.

मारपीट का आरोप: युवा लगातार कन्हैया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. कन्हैया देश द्रोही है, कन्हैया कुमार वापस जाओ के नारे लगते रहे. इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और विरोध कर रहे युवकों में जमकर मारपीट भी हुई. युवकों का कहना है कि अपनी बात रखने का सबको हक है. कन्हैया कुमार देश के टुकड़े करने की बात करते हैं इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं. युवाओं ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की.

"जो कन्हैया कुमार कल तक बोलता था कि भारत तेरे सौ टुकड़े होंगे उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं. कभी हम समर्थन नहीं करेंगे. हम प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन हमें मारा गया."- प्रदर्शनकारी

"वो कौन होते हैं हमें मारने वाले. कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमें मारा है. मंच से ऐलान किया गया कि लड़कों को मारो."- प्रदर्शनकारी